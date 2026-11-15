Московский ресторан закрыли из-за тараканов

15 ноября 2026, 12:54

В Москве закрыли ресторан Why not sushi из-за инфекционных заболеваний у клиентов

Фото: iStock/ ananaline

Московский ресторан Why not sushi закрыли на три месяца после проверки, которую провели из-за нескольких случаев инфекционных заболеваний у клиентов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.