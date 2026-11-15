Московский ресторан закрыли из-за тараканов
Московский ресторан Why not sushi закрыли на три месяца после проверки, которую провели из-за нескольких случаев инфекционных заболеваний у клиентов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
В ходе проверки в заведении обнаружили тараканов, отсутствие маркировки на продуктах и заготовках, использование одного инвентаря для сырого мяса и готовой еды, а также одной раковины для мытья продуктов и посуды. Кроме того, у части персонала отсутствовали медицинские книжки и отметки о медосмотре. Всего из ресторана изъяли 40,5 килограмма продуктов.
При этом в феврале 2025 года заведение уже закрывали на 90 дней из-за жалоб на некачественные роллы. Тогда инспекция также выявила несколько серьезных нарушений.
Ранее сообщалось, что кафе загорелось в одной из главных пешеходных зон в историческом центре Владивостока.
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