Москвичам рассказали о новом порядке записи на прием к врачам
Медик Шиндряева: Запись на прием к врачу будет дополнительно защищена осенью
Осенью этого года онлайн-запись на прием к врачу в Москве будет дополнительно защищена новой системой подтверждения через SMS-коды для записи родственников и близких людей. Об этом рассказала РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.
По новым правилам, для записи взрослого родственника или близкого человека по полису ОМС потребуется однократно подтвердить его согласие через код доступа. Владелец полиса получит его по SMS.
При этом запись детей будет доступна без дополнительного подтверждения, если данные полиса ребенка уже внесены в систему и к его электронной медкарте получен доступ.
«Наркотики вместо лечения»: Врача посадили на 24 года за изнасилование десятков партнерш и пациенток на камеру
Для записи самого себя никаких изменений не предусмотрено.
Оформить доступ на управление записями близких можно через портал emias.info или приложение «ЕМИАС.ИНФО».
«Сегодня записаться к врачу можно разными способами: через порталы emias.info и mos.ru, мобильные приложения «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», а также через инфоматы в поликлиниках. (...) Все эти каналы останутся доступны», — пояснила Шиндряева.По ее словам, дополнительная мера защиты вводятся для повышения безопасности работы сервиса.
В конце августа в подмосковные медучреждения поступило четыре новых микроскопа для микрохирургических операций. Их получили Наро-Фоминская, Пушкинская клиническая больница им. В.Н. Розанова и МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Оборудование было закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.