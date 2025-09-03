Москвичам рассказали о новом порядке записи на прием ​к ​врачам

03 сентября 2025, 04:40

Медик Шиндряева: Запись на прием к врачу будет дополнительно защищена осенью

Фото: iStock/sudok1

Осенью этого года онлайн-запись на прием к врачу в Москве будет дополнительно защищена новой системой подтверждения через SMS-коды для записи родственников и близких людей. Об этом рассказала РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.





По новым правилам, для записи взрослого родственника или близкого человека по полису ОМС потребуется однократно подтвердить его согласие через код доступа. Владелец полиса получит его по SMS.



При этом запись детей будет доступна без дополнительного подтверждения, если данные полиса ребенка уже внесены в систему и к его электронной медкарте получен доступ.





«Сегодня записаться к врачу можно разными способами: через порталы emias.info и mos.ru, мобильные приложения «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», а также через инфоматы в поликлиниках. (...) Все эти каналы останутся доступны», — пояснила Шиндряева.