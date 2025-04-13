Reuters: в штате Нью-Йорк разбился небольшой самолет с шестью людьми на борту

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Легкомоторный самолёт Mitsubishi MU-2B с шестью людьми на борту разбился в штате Нью-Йорк, погиб как минимум один человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Воздушное судно упало в поле около города Копейк, расположенного в 80 км к югу от столицы штата Олбани. Из-за размокшей почвы спасатели столкнулись с трудностями при доступе к месту крушения. Информации о причинах аварии и состоянии выживших пока нет, хотя гибель одного человека подтверждена.
Это уже второе ЧП в регионе за неделю: 5 апреля туристический вертолёт рухнул в реку Гудзон в Нью-Йорке, унеся жизни всех шести человек на борту.
12 апреля сообщалось, что туриста-россиянина задержали в Тунисе за картонку на окне. Уточняется, что других туристов тоже арестовали. По словам мужчины, никаких нарушений не было, но правоохранителей не устроило отсутствие занавески.
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SHOT: Мощный взрыв вызвал пожар в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге
Это уже второе ЧП в регионе за неделю: 5 апреля туристический вертолёт рухнул в реку Гудзон в Нью-Йорке, унеся жизни всех шести человек на борту.
12 апреля сообщалось, что туриста-россиянина задержали в Тунисе за картонку на окне. Уточняется, что других туристов тоже арестовали. По словам мужчины, никаких нарушений не было, но правоохранителей не устроило отсутствие занавески.
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SHOT: Мощный взрыв вызвал пожар в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге
Мария Моисеева