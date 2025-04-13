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Reuters: в штате Нью-Йорк разбился небольшой самолет с шестью людьми на борту

Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Легкомоторный самолёт Mitsubishi MU-2B с шестью людьми на борту разбился в штате Нью-Йорк, погиб как минимум один человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Воздушное судно упало в поле около города Копейк, расположенного в 80 км к югу от столицы штата Олбани. Из-за размокшей почвы спасатели столкнулись с трудностями при доступе к месту крушения. Информации о причинах аварии и состоянии выживших пока нет, хотя гибель одного человека подтверждена.

Это уже второе ЧП в регионе за неделю: 5 апреля туристический вертолёт рухнул в реку Гудзон в Нью-Йорке, унеся жизни всех шести человек на борту.

12 апреля сообщалось, что туриста-россиянина задержали в Тунисе за картонку на окне. Уточняется, что других туристов тоже арестовали. По словам мужчины, никаких нарушений не было, но правоохранителей не устроило отсутствие занавески.

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#судно
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#аварии
#вертолёт
#человек
«Цой жив, Техник мëртв»: Поклонник Цоя заклеил его портретами с ругательным жестом граффити в честь Техника на Арбате
Граффити в честь Техника на Арбате заклеили провокационными портретами с Цоем
13 апреля 2025, 06:19

Фото: iStock/ardasavasciogullari

На стене Виктора Цоя на Арбате, разрисованной фанатами рэпера Паши Техника 12 апреля, появилась провокационная надпись: «Цой жив, Техник мёртв». Это произошло к утру 13 апреля, сообщают Telegram-каналы SHOT и Mash.
В ответ на осквернение культового места поклонники Цоя организовали перформанс у стены. Группа активистов из «Тайного Общества художников» ночью заклеила вандальные граффити плакатами с изображением Цоя, демонстрирующего средний палец.

Сами фразы «Техник мертв» и «Цой жив» также были помещены внутри памятных букв о Технике.

«Нож в грудь»: Актер «Цоя» и «Пророка» Илья Дель попал в реанимацию после кровавой ссоры с возлюбленной, подробности
«Нож в грудь»: Актер «Цоя» и «Пророка» Илья Дель попал в реанимацию после кровавой ссоры с возлюбленной, подробности
Один из участников-активистов, назвавшийся «живым гением», заявил, что его действия направлены на защиту памяти легендарного музыканта. Он ответил на вопрос о причине для своего поступка коротко: «Потому что Цой жив, а Паша Техник мертв. Вот и все».

«Цой — великая легенда, это его стена. И больше ничья. Пусть эти черти знают, что это трогать нельзя, или будут у всех проблемы. Очень большие», — спокойно добавил он.
Активисты считают, что подобные провокации, как те, что устроили фанаты рэпера 12 апреля, неприемлемы для места, ставшего символом наследия рок-культуры.

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#смерть
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SHOT: Мощный взрыв вызвал пожар в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге
13 апреля 2025, 04:45

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Жителей Оренбурга разбудил мощный взрыв, после которого в районе Сакмарской ТЭЦ начался масштабный пожар. Об этом пишет SHOT, предоставляя кадры происшествия.
Информацию о пожаре подтвердили местные жители, сообщившие о мощном хлопке в 5:10 утра. Появился столб чёрного дыма, в части города пожаловались на отключение электричества.

Предварительной причиной инцидента названо замыкание на трансформаторной подстанции, расположенной на улице Терешковой. На месте работают экстренные службы, пытающиеся локализовать возгорание.

Официальные данные о пострадавших и масштабах ущерба пока не опубликованы.

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#данные
#тэц
#жители
#возгорание
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Подростка из США заподозрили в жестоком убийстве родителей ради покушения на Трампа
ABC: подростка в США арестовали за убийство родителей для покушения на Трампа
13 апреля 2025, 04:24

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

17-летний Никита Касап из штата Висконсин подозревается в убийстве родителей с целью покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на материалы суда.
Подростка арестовали в марте по обвинению в двойном убийстве, сокрытии тел, краже имущества на сумму более $10 тыс. и присвоении документов.

При обыске личных вещей парня были обнаружены записи, где Касап восхвалял Гитлера и обсуждал планы атаки на Трампа с использованием дрона и взрывчатки.

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«Он был в контакте с другими сторонами относительно своего плана убийства президента и свержения правительства Соединенных Штатов», — утверждают следователя, добавляя, что юноша частично финансировал подготовку теракта.
На слушании 9 апреля Касап не признал вину. Следующее заседание назначено на 7 мая.

Следует учитывать, что в 2024 года произошли две неудачные попытки покушения на жизнь Трампа: в июле 2024-го на митинге в Пенсильвании (Трамп получил ранение уха) и в сентябре того же года на гольф-поле, где стрелявшего задержали, а политик избежал увечий.

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#следователи
#гольф
#заседание
#инцидент
#ранение
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Фанаты разрисовали стену Цоя на Арбате после смерти Паши Техника
12 апреля 2025, 22:16

Стена Виктора Цоя на Арбате в Москве (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Фанаты умершего в Таиланде рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) разрисовали стену, посвященную рок-музыканту Виктору Цою в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112. На опубликованных кадрах видно большую надпись «Техник», занимающую полстены и перекрывающую лицо исполнителя хита «Группа крови».
Паши Техника не стало 4 апреля в результате полиорганной недостаточности и септического шока. Рэпер имел наркотическую зависимость. Накануне в Москве прошло прощание с исполнителем. Обозреватели отмечали, что фанаты перекрывали дорогу, лазали на заборы и деревья. Многие представители отечественного шоубиза обвинили в смерти Техника его окружение. Артист скончался на 41-м году жизни.

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#мир
#россия
#москва
#новости
#паша техник
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Туриста-россиянина задержали в Тунисе за картонку на окне
12 апреля 2025, 21:23

Фото: istockphoto/MSC

Туриста-россиянина задержали в Тунисе за картонку на окне, пишет РИА Новости. Уточняется, что других туристов тоже арестовали. По словам мужчины, никаких нарушений не было, но правоохранителей не устроило отсутствие занавески.
«…Мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном. Кто-то из местных посчитал это очень опасным и обратился в полицию, и вот на этом основании нас задержали», — прокомментировал собеседник.
В январе российское посольство в Тунисе сообщило о россиянах в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Изначально 11 человек направились в Хайдру, что неподалеку от алжирской границы для посещения античных памятников. В ноябре прошлого года они пропали с радаров, а позже стало известно, что их задержали местные власти без предъявления обвинений.

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#мир
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