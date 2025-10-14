На блогера-экстремиста Никиту Ефремова* подали иск на 11 миллионов рублей
Московский арбитражный суд зарегистрировал иск подмосковного ООО «Джетленд» к блогеру Никите Ефремову* о взыскании более 11 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Иск поступил в суд 9 октября, его еще не приняли к рассмотрению. Причины требований пока неизвестны.
Компания-истец владеет инвестиционной платформой JetLend — она представляет собой интернет-сервис для инвестирования в бизнес.
Напомним, что Никита Ефремов* известен как блогер, бизнесмен и основатель собственного бренда. Он развивал розничную сеть по продаже лимитированных коллекций одежды и обуви в России, а позднее открыл бутик в Дубае.
Среди его звёздных клиентов были Ольга Бузова, Егор Крид, Регина Тодоренко, Тимати, Баста, Джиган, Нурлан Сабуров и другие.
Ефремов* не раз выступал против действующих в РФ органов власти. Его также подозревают в переводе денег в пользу запрещённой на территории России экстремистской организации. Ранее в ходе допроса блогер частично признал вину по этому обвинению.