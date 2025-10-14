На блогера-экстремиста Никиту Ефремова* подали иск на 11 миллионов рублей

14 октября 2025, 06:23

Никита Ефремов* (Фото: кадр видео Youtube-канала NIKITA EFREMOV)

Московский арбитражный суд зарегистрировал иск подмосковного ООО «Джетленд» к блогеру Никите Ефремову* о взыскании более 11 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.





Иск поступил в суд 9 октября, его еще не приняли к рассмотрению. Причины требований пока неизвестны.



Компания-истец владеет инвестиционной платформой JetLend — она представляет собой интернет-сервис для инвестирования в бизнес.



