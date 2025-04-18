На Крымскому мосту перекрыто движение транспорта

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В ночь на 18 апреля на Крымском мосту было введено временное ограничение на движение транспорта. Об этом сообщает telegram-канал об оперативной обстановке на дороге.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Причины введения ограничений не уточняются.
Ранее эксперт заявил о снижении стоимости китайских автомобилей в случае возвращения ушедших с РФ западных брендов. Эта тенденция может наблюдаться и на вторичном рынке. При этом продажи авто из Китая за последний месяц упали на 50%, а за квартал на 32%.
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Иван Мусатов