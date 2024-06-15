На полигоне Алабино 1500 человек приняли участие в Гонке Героев

Фото: организаторы Гонки Героев
На полигоне Алабино 15 июня прошел молодежный патриотический забег «Наследники Победы» (Гонка Героев), собравший 1500 участников со всего Подмосковья. Мероприятие проводится с 2013 года Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области и остается бесплатным для всех старше 18 лет.
В этом году трасса протяженностью 8 километров включала подъемы, спуски, водные преграды и семиметровый «Эверест». Команды из 15-20 человек преодолевали дистанцию за три часа под руководством профессиональных инструкторов.
Министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе отметила, что мероприятие привлекает много участников из 47 городских округов, включая студентов, активистов и ветеранов. Особое участие приняли активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и МГЕР Московской области.
Победителями стали участники из Воскресенска, второе место заняла команда из Можайска, а третье — из Волоколамска. Все участники получили фирменные жетоны Гонки Героев «Наследники Победы».
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Министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе отметила, что мероприятие привлекает много участников из 47 городских округов, включая студентов, активистов и ветеранов. Особое участие приняли активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и МГЕР Московской области.
«Это наше одно из самых любимых мероприятий, которое всегда собирает очень много ребят со всего Подмосковья. В этом году свои команды предоставили 47 городских округов Московской области. Здесь много студентов, активистов молодёжных организаций и движений, участников спортивных и патриотических клубов, принимают участие также, участники СВО, ветераны боевых действий. Это настоящий праздник спорта, товарищества и преодоления себя», — отметила Швелидзе.Команды из Егорьевска, Шатуры и Лыткарино, возглавляемые опытными капитанами, состязались наравне с остальными. Организаторы подготовили теплые раздевалки, горячую еду и зоны массажа.
Победителями стали участники из Воскресенска, второе место заняла команда из Можайска, а третье — из Волоколамска. Все участники получили фирменные жетоны Гонки Героев «Наследники Победы».
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Артем Кузьмин