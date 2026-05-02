В Калужской области ребёнок за рулём квадроцикла покалечил двоих детей

Фото: Istock/Akchamczuk

В Калужской области в ДТП с квадроциклом пострадали трое детей. Об этом информирует пресс-служба УМВД региона.



Авария произошла на улице Центральной в деревне Иклинское Боровского муниципального округа. По предварительным сведениям, водитель квадроцикла Linhai не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом.

В результате происшествия пострадали трое детей — водитель 2016 года рождения и двое пассажиров (девочка 2018 года рождения и мальчик 2016 года рождения). Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось о трагедии на трассе Калуга — Суворов, где один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП.

Ольга Щелокова

