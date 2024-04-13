На телефоне боевика ВСУ обнаружили видео, на котором офицер избивает солдата

Фото: istock / Sinenkiy
На телефоне украинского военнослужащего, который погиб на Херсонском направлении, найдено видео, где офицер Вооруженных сил Украины избивает бойца и стреляет в его сторону. Кадры появились в распоряжении РИА Новости. Сообщается, что изданию их передали правоохранительные органы.
«На смартфоне погибшего вээсушника обнаружено видео, на котором украинский офицер на позициях на херсонском направлении наказывает украинского мобилизованного бойца: бьет его, нецензурно выражается и стреляет в его направлении из автомата», – заявили в силовых структурах.Стоит отметить, еще предстоит выяснить, был ли солдат в результате выстрелов офицера ранен или убит. Возможно, выстрелы были сделаны для запугивания, отметили правоохранители.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский объяснил, почему солдаты ВСУ стали чаще вставать на сторону России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Западе сообщили о наступлении ВС РФ по всей линии фронта
РВ: ВС РФ ликвидировали наёмников из США, Ирландии и Азербайджана
Алина Юрчак