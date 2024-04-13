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На телефоне боевика ВСУ обнаружили видео, на котором офицер избивает солдата

На телефоне погибшего бойца ВСУ нашли кадры избиения солдата офицером
13 апреля 2024, 06:53
Фото: istock / Sinenkiy

Фото: istock / Sinenkiy

На телефоне украинского военнослужащего, который погиб на Херсонском направлении, найдено видео, где офицер Вооруженных сил Украины избивает бойца и стреляет в его сторону. Кадры появились в распоряжении РИА Новости. Сообщается, что изданию их передали правоохранительные органы.
«На смартфоне погибшего вээсушника обнаружено видео, на котором украинский офицер на позициях на херсонском направлении наказывает украинского мобилизованного бойца: бьет его, нецензурно выражается и стреляет в его направлении из автомата», – заявили в силовых структурах.
Стоит отметить, еще предстоит выяснить, был ли солдат в результате выстрелов офицера ранен или убит. Возможно, выстрелы были сделаны для запугивания, отметили правоохранители.




Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский объяснил, почему солдаты ВСУ стали чаще вставать на сторону России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россиянам рассказали, как определить наличие шпионских программ на смартфоне
Депутат Немкин: о взломе смартфона могут говорить нагрев и быстрые разрядка
13 апреля 2024, 05:34

Фото: istock / fizkes

Быстрая разрядка, перегрев и внезапные перезагрузки смартфона могут говорить о наличии шпионской программы на устройстве. Об этом предупредил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с РИА Новости.
«Обнаружить, что доступ к вашему устройству получили мошенники, довольно непросто – обычно эти программы максимально незаметны. Тем не менее, на некоторые приметы все же стоит обращать внимание — например, если ваш смартфон стал нагреваться или зависать или внезапно перезагружается», — заявил эксперт.
Как утверждает Немкин, о взломе телефона также может говорить быстрая разрядка при недолгом использовании. Также приложения могут появляться и запускаться самостоятельно. Также пользователи могут слышать шум и посторонние звуки во время вызовов.

Депутат отметил, что эти признаки могут быть связаны с загрузкой на устройство сторонних программ, которые используют вычислительную мощность смартфона.

Немкин пояснил, что часто такие программы «приносят» в смартфон непроверенные VPN-сервисы, содержащие вирусы, используемые для майнинга криптовалют. Это проводит к нагреву смартфона, быстрому расходу аккумулятора и повышенному трафику.

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#пользователи
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Юрист предупредила россиян о рисках сдачи жилья мигрантам
Юрист Рамзенкова предупредила граждан России о рисках сдачи жилья мигрантам
13 апреля 2024, 04:44

Фото: istock / LENblR

Владельцы жилья, которые сдали его мигрантам, могут привлекаться к уголовной ответственности в случае использования квартиры арендатором для преступных целей. Об этом предупредила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова в беседе с РИА Недвижимость.
«Собственник может быть привлечен к уголовной ответственности за пособничество по статье 33 УК РФ, если мигрант использует его жилье для приготовления к преступлению», — отметила юрист.
Собеседница агентства также напомнила об ответственности за незаконное предоставление жилья иностранцам. Длительное пребывание иностранных граждан на территории России предусматривает их обязательную регистрацию. В случае нарушения правил регистрации иностранных граждан штраф может грозить как самим мигрантам, так и владельцам арендного жилья.

Помимо этого, обратила внимание юрист, при оформлении и заключении договора об аренде важно ознакомиться с документами иностранного гражданина, он должен предоставить паспорт и миграционную карту. В документах важно уделить внимание отметкам о пересечении границы и предполагаемый срок возвращения на родину.

Дата отбытия и дата окончания предоставления услуг должны совпадать, заявила Рамзенкова.

«Если временно пребывающий гражданин уже поставлен на учет, а потом решил сменить жилье, попросите отрывную часть уведомления о прибытии в РФ. Кроме того, иностранец должен заново встать на миграционный учет уже по новому месту пребывания. Исправления, помарки и подчистки делают любой документ недействительным», — подытожила специалист.
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#мигрант
#жильё
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#недвижимость
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Раскрыта новая схема вовлечения подростков в мошенничество с банковскими картами
Юрист Соловьев: злоумышленники вовлекают подростков в оформление банковских карт
13 апреля 2024, 02:28

Фото: istock / Andrii Iemelyanenko

Схемы обмана с оформлением подростками банковских карт, которые затем используют злоумышленники, становятся все актуальнее. Чем это опасно для самих несовершеннолетних, рассказал изданию «Прайм» заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.
С первого взгляда, схема кажется безопасной. Необходимо открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от 3 до 5 тысяч рублей. В некоторых случаях сам подросток обналичивает средства за процент. Скупщики карт заявляют, что за это ничего не будет и в случае чего можно сказать, что карта была потеряна на улице.

Фактически подросток становится звеном в преступной цепочке. Чтобы привлечь его к ответственности необходимо использовать соответствующие правовые механизмы. В случае доказательства умысла, пострадавший может взыскать похищенные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал Соловьёв.

Юрист призвал подростков с осторожностью относиться к различным финансовым предложениям, поступающим в социальных сетях. Чаще всего они принесут лишь проблемы и убытки.

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#подросток
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#юрист
#пострадавший
#рф
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«Исламский джихад» сообщил о ракетном обстреле израильского Сдерота
Военное крыло «Исламского джихада» заявило о ракетном ударе по Сдероту в Израиле
13 апреля 2024, 01:00

Фото: istock / zabelin

Военное крыло палестинского движения «Исламский джихад» – группировка «Отряды Аль-Кудс» – в Телеграм-канале сообщило о ракетном ударе по израильскому городу Сдерот.
«Отряды Аль-Кудс: совместно с силами Омара аль-Касема мы нанесли ракетные удары по Сдероту и поселениям, окружающим сектор Газа, в ответ на преступления сионистского врага против нашего народа», — сказано в сообщении.
Вечером 12 апреля ливанское движение «Хезболлах» уведомило, что по позициям израильской артиллерии на границе с Ливаном было выпущено несколько десятков ракет.

Также в армии обороны Израиля заявили, что около 40 ракетных пусков было зафиксировано со стороны Ливана населенным пунктам Израиля на севере государства.

Ранее сообщалось, что США изменили расстановку сил на фоне угрозы удара Ирана по Израилю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#движение
#израиль
#удар
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Кадыров прокомментировал сообщения о запрете гимна России в Чечне
Кадыров назвал сообщения о запрете гимна РФ в Чечне выдумками «желтой прессы»
13 апреля 2024, 00:18

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал заявления «желтой и либеральной прессы» о якобы запрете гимна Российской Федерации в регионе. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Кадыров отметил, что они с главой Минкульта ЧР Мусой Дадаевым ожидали апогея истерики вокруг новости о сохранении чеченской национальной музыки в традиционном темпе. Через время стали появляться материалы с якобы запретом российского гимна.

«Причем ряд авторитетных изданий выдал новость правильно сразу же, с разъяснением. А желтая и либеральная пресса третью неделю, прикусив язык, перебирает мелодии и подсчитывает количество тактов», — отметил Кадыров.
Кадыров также привел выдержу из постановления экспертного совета Министерства культуры Чечни для «либеральных оппозиционных журналистов». Он призвал обратить внимание на слова «национальной» и «чеченской», а также на отсутствие слова «запрет».

Глава республики добавил, что это является рекомендациями для исполнителей чеченских мелодий, которые были разработаны с целью сохранения музыкальной выразительности, самобытности и особенности.

Напомним, до этого региональный минкульт заявил о новых требованиях к музыке: чеченские вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту.

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Юрия Куклачёва госпитализировали прямо с его юбилейного концерта

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#запрет
#язык
#новости
#рамзан кадыров
#сво
#рф
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Стал известен предварительный диагноз Куклачева
Запашный: предварительно, у Юрия Куклачева произошел инфаркт
12 апреля 2024, 23:58

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, по предварительным данным, перенес инфаркт. Об этом проинформировал гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в Телеграм-канале.
О том, что артисту стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Холле», стало известно вечером 12 апреля. Куклачев пожаловался на сердце, его увезли на машине «скорой помощи».

Сын циркача сообщил, что отцу оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сейчас он находится в больнице.

Куклачев с 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, в 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года Куклачев занимается руководством собственного театра дрессированных кошек, став первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.

До этого стало известно, для чего Пугачёва впервые заявила о своей проукраинской позиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#помощь
#сердце
#инфаркт
#эдгард запашный
#артист
#сын
#болезни
#госпитализация
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Небензя призвал Запад помочь в поимке заказчиков теракта в «Крокусе»
Небензя: РФ рассчитывает на помощь Запада в поимке заказчиков «Крокуса»
12 апреля 2024, 23:13

Фото: сайт Кремля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Запад помочь в поимке заказчиков террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области. С таким заявлением он выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.
«Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков терактов в «Крокус Сити Холле» и привлечения их к ответственности, равно как и вопросах наказания виновных в терактах против «Северных потоков», которые все наши коллеги, также, как и теракт в «Крокус Сити Холле», недвусмысленно осудили», — заявил Небензя.
До этого Небензя заявил, что в причастности Украины к теракту в «Крокусе» нет сомнений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США покрывают террористов, чтобы отвести подозрения от себя.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. В результате теракта погибло 144 человека.

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#подмосковье
#теракт
#оон
#новости
#запад
#небензя
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В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Дори Шаппелл
12 апреля 2024, 22:46

Фото: iStock/Imagesines

В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Джордж (Дори) Шаппелл. Об этом сообщает РИА Новости.
Им было 62 года. В молодости одна из сестёр была канти-певицей, а вторая работала в прачечной больницы. У близнецов были проблемы с позвоночником, поэтому ходить могла только одна. Вторая же передвигалась на специальном кресле.

Отмечается, что сиамские близнецы скончались 7 апреля в больнице при Пенсильванском университете, сообщает похоронное бюро Leibensperger.

Ранее издание Kyodo сообщало, что в Японии умер самый пожилой в стране мужчина. Ему было 112 лет. Дата и причины смерти не разглашаются по решению семьи покойного.

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#смерть
#сша
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Юрия Куклачёва госпитализировали прямо с его юбилейного концерта
12 апреля 2024, 22:36

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв почувствовал себя плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Холле». Об этом в беседе с журналистами рассказал его сын.
Он пояснил, что его отец просто переусердствовал и выдал все свои эмоции, после чего почувствовал себя плохо. После первого отделения ему оказали необходимую медицинскую помощь. Затем артиста госпитализировали с жалобами на сердце, в настоящее время он находится в больнице.

Отмечается, что Куклачёв находится в сознании, может разговаривать. Однако подобных инцидентов с ним ещё не разу не происходило.

Также его сын рассказал, что за 15 минут антракта удалось полностью пересмотреть программу второго отделения, чтобы зрители не узнали, что случилось. В итоге шоу продолжилось.

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