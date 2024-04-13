На телефоне боевика ВСУ обнаружили видео, на котором офицер избивает солдата

На телефоне украинского военнослужащего, который погиб на Херсонском направлении, найдено видео, где офицер Вооруженных сил Украины избивает бойца и стреляет в его сторону. Кадры появились в распоряжении РИА Новости. Сообщается, что изданию их передали правоохранительные органы.