Начинается торжественная церемония вступления Путина в должность президента РФ

Процесс пищеварения влияет на наше самочувствие, здоровье и красоту. Однако многие люди, видя лишние цифры на весах, начинают экспериментировать со своим питанием — садятся на диеты, которые, как правило, негативно влияют на организм из-за строгости рамок и неправильного подхода.