Начинается торжественная церемония вступления Путина в должность президента РФ

Фото: сайт Кремля
Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца начинается церемония инаугурации. Владимир Путин торжественно вступает в должность президента России.
Он вступит в должность в пятый раз. Этот пост президент будет занимать до 2030 года.
Напомним, что выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Действующий президент участвовал как самовыдвиженец. Путин набрал 87,28% голосов. Была зафиксирована рекордная явка (с учетом дистанционного электронного голосования, ДЭГ) — 77,44%.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала официальные результаты голосования на выборах президента Российской Федерации, прошедших в стране с 15 по 17 марта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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