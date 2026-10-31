Названа дата эвакуации напарника убитого медведем охотника
В воскресенье, 1 ноября, в Красноярском крае спасатели собираются вывезти из тайги охотника, напарник которого погиб при нападении медведя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
По данным ведомства, спасательная операция будет зависеть от погоды: если условия окажутся нелетными, вылет отложат до их улучшения.
Напомним, напарник известного охотника Виталия Елфимова, ставшего жертвой медведя, остался с его телом в тайге. 29-летний Юрий находится в лесной избе примерно в 160 километрах от ближайшего села Черемшанка. У него есть несколько патронов и рация, по которой он запросил помощь. Ситуация осложняется тем, что запасов еды осталось максимум на неделю, а опыта выживания в тайге у мужчины нет.
Елфимов погиб в верховьях реки Казыр в Курагинском районе, куда отправился с напарником охотиться на пушного зверя. Уточнялось, что эвакуировать Юрия и забрать тело Виталия мешал снегопад.
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