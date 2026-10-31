Названа дата эвакуации напарника убитого медведем охотника

31 октября 2026, 11:10

Эвакуировать напарника убитого медведем красноярского охотника планируют 1 ноября

Фото: iStock/Tadoma

В воскресенье, 1 ноября, в Красноярском крае спасатели собираются вывезти из тайги охотника, напарник которого погиб при нападении медведя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.