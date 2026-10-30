Раскрыта судьба охотника, оставшегося в тайге с медведями после смерти товарища
Второй охотник, сообщивший о нападении медведя на своего товарища, до сих пор остается в тайге на юге Красноярского края — его так и не смогли вывезти из-за непогоды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное ГСУ СК.
Сейчас выживший находится в охотничьей избушке и поддерживает связь по рации с другими охотниками. В ГУ МЧС Хакасии подтвердили, что вертолет не может вылететь из-за снегопада. Как только погодные условия станут благоприятными, спасатели приступят к эвакуации.
Изввестно, что двое мужчин пошли охотиться на пушного зверя в Курагинском районе. Вечером 28 октября один из них по рации сообщил, что на его товарища напал медведь. Это произошло в районе устья реки Катун, примерно в 160 километрах от села Черемшанка. В результате охотник погиб, его тело также пока не эвакуировали.
Ранее сообщалось, что ночью 28 октября в Кемеровской области поезд сбил медведя в районе Калтана.
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