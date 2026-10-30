Раскрыта судьба охотника, оставшегося в тайге с медведями после смерти товарища

30 октября 2026, 11:31

Друга убитого медведем в красноярской тайге охотника эвакуируют после снегопада

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Второй охотник, сообщивший о нападении медведя на своего товарища, до сих пор остается в тайге на юге Красноярского края — его так и не смогли вывезти из-за непогоды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное ГСУ СК.