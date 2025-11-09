Достижения.рф

Названа причина смерти художника Эрика Булатова

Художник Эрик Булатов скончался от тяжелой эмфиземы легких в больнице Парижа
Фото: iStock/peterscode

Причиной кончины советского и российского художника-концептуалиста Эрика Булатова стала тяжелая эмфизема легких. Об этом сообщила подруга его семьи Татьяна.



По ее словам, которые передает ТАСС, последний год Булатов серьезно болел, а последние три дня провел в парижской больнице. Несмотря на все усилия, врачи не смогли помочь и констатировали смерть.

Напомним, Булатов скончался сегодня, 9 ноября, в возрасте 92 лет. Прощание с ним состоится в Париже, но похороны пройдут в Москве, согласно воле покойного. Точные даты и места пока не названы.

Булатов оставался одним из самых значимых представителей современного российского искусства до последних дней жизни.

Лидия Пономарева

