Названа причина смерти художника Эрика Булатова
Причиной кончины советского и российского художника-концептуалиста Эрика Булатова стала тяжелая эмфизема легких. Об этом сообщила подруга его семьи Татьяна.
По ее словам, которые передает ТАСС, последний год Булатов серьезно болел, а последние три дня провел в парижской больнице. Несмотря на все усилия, врачи не смогли помочь и констатировали смерть.
Напомним, Булатов скончался сегодня, 9 ноября, в возрасте 92 лет. Прощание с ним состоится в Париже, но похороны пройдут в Москве, согласно воле покойного. Точные даты и места пока не названы.
Булатов оставался одним из самых значимых представителей современного российского искусства до последних дней жизни.
Читайте также: