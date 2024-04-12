Небензя призвал Запад помочь в поимке заказчиков теракта в «Крокусе»

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Запад помочь в поимке заказчиков террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области. С таким заявлением он выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.
«Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков терактов в «Крокус Сити Холле» и привлечения их к ответственности, равно как и вопросах наказания виновных в терактах против «Северных потоков», которые все наши коллеги, также, как и теракт в «Крокус Сити Холле», недвусмысленно осудили», — заявил Небензя.До этого Небензя заявил, что в причастности Украины к теракту в «Крокусе» нет сомнений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США покрывают террористов, чтобы отвести подозрения от себя.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. В результате теракта погибло 144 человека.
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