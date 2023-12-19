«Нельзя было так танцевать»: что убило Дмитрия Красилова и почему он знал о своей смерти

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
18 декабря в Москве скончался артист Дмитрий Красилов. Его тело было найдено в квартире, где проживал 29-летний мужчина. По предварительной информации, смерть танцора наступила из-за острой сердечной недостаточности. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о шоумене, какой образ жизни он вел, и что могло спровоцировать его гибель.
Дмитрий Красилов (Пухляш): биография
Дмитрий Красилов родился в 1994 году в Алтайском крае. С детства он увлекался танцами, выступал на сцене. В 2017 году будущий артист решил испытать удачу на шоу «Танцы». Кастинг в популярный телепроект Красилов не прошел, однако его харизма и артистизм не оставили членов жюри равнодушными. Вскоре его стали приглашать на различные съемки, так Красилов начал сниматься в кино. Наибольшую популярность артист получил после выхода клипа «Uno» от Little Big. Поклонники обаятельного танцора стали называть его Пухляшом.
В квартире скончавшегося Красилова начались следственные действия
В 2020 году журнал Forbes включил Красилова в список номинантов для рейтинга 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Двумя годами позже Красилов стал ведущим нового тревел-шоу «Поехали» на телеканале «Муз-ТВ».
Красилов из «Литл биг» умер в Москве
Тело известного танцора Дмитрия Красилова было обнаружено в его квартире в Москве 18 декабря. Он лежал без одежды возле кровати. За день до своей смерти артист посетил премьеру комедии «Новогодний ол инклюзив» в московском кинотеатре «Октябрь». После сеанса Красилов пожаловался на плохое самочувствие и отправился домой.
После того как шоумен перестал выходить на связь, его директор Андрей Наконечный решил отправиться к нему домой. Дверь в квартиру Красилов не открыл, поэтому мужчине пришлось обратиться к сотрудникам МЧС. Спасатели вскрыли входную дверь и обнаружили 29-летнего артиста без признаков жизни.
Последней кто видел Красилова при жизни, оказалась консьержка многоквартирного дома. Она рассказала изданию «МК», что шоумен вернулся домой около трех часов ночи и был выпившим. Предварительно, причиной смерти мужчины стала остановка сердца, вызванная лишним весом артиста. Тело Красилова направлено на экспертизу.
Пухляш Дмитрий Красилов из Little Big: заболевание и причина смерти
На YouTube-шоу «Алена, блин!» Дмитрий Красилов прежде рассказывал о своем лишнем весе и о том, когда у него появились проблемы со здоровьем. Артист сообщил, что он был очень маленьким ребенком, и чтобы стимулировать рост, ему кололи гормоны. В какой-то момент у него начались проблемы с щитовидной железой и он стал часто проходить лечение в больничном стационаре. Красилов также поделился историей о том, как однажды принял участие в шоу Елены Малышевой «Жить здорово!». В рамках программы, ему сделали УЗИ печени, и сообщили, что она «заплыла жиром».
Научный руководитель клиники Системной медицины Зухра Павлова высказалась о возможной причине смерти мужчины. Она заявила, что большая подвижность человека при тучности тела оказывает большую нагрузку на сердце и печень. Специалист уверена, что Красилову нельзя было так интенсивно танцевать.
Дмитрий Красилов: образ жизни Пухляша из Little Big
По словам друзей и коллег Красилова, он много работал и был настоящим трудоголиком, сообщает телеграм-канал Shot. Несмотря на проблемы с сердцем из-за лишнего веса, артист не ограничивал себя в еде и алкоголе. По информации портала, после вечеринки Красилов мог поехать в ночной клуб, где позволял себе немного выпить. Красилов часто говорил друзьям, что «долго не проживет».
Умер танцор Дмитрий Красилов: что говорят друзья и коллеги
Диджей Катя Гусева рассказала, что видела Красилова за несколько дней до его смерти. Она обратила внимание на внешний вид танцора. По словам девушки, артист выглядел уставшим и переутомленным. Она также вспомнила, что он танцевал вместе с ней, но в какой-то момент внезапно развернулся и ушел.
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На болезненный вид танцора также обратил внимание продюсер Сергей Дворцов. Он рассказал, что Красилов жаловался на неважное самочувствие, однако все списывали это на усталость, так как артист много работал. О том, что Красилов не любил говорить о своем лишнем весе и неохотно принимал помощь, рассказала певица Анна Калашникова. Она несколько раз предлагала ему диетолога, но он «пропускал это мимо ушей».
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