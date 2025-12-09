«Нет смысла пытаться спрятать наворованное»: Бастрыкин сообщил об усилении мер по профилактике коррупции
Бастрыкин называл бессмысленными попытки чиновников в РФ «спрятать наворованное»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал профилактику коррупции одним из главных приоритетов в работе ведомства. Для отслеживания сокрытия или легализации незаконного имущества и денег в РФ уже используется «целый арсенал современных средств», пояснил Бастрыкин в статье для РБК.
Он отметил, что в 2025 году следователи и руководители следственных органов почти вдвое чаще, чем годом ранее, проводили разъяснительную работу в трудовых коллективах. Они объясняли чиновникам на конкретных примерах последствия коррупционных действий, указывая, что «попытки спрятать наворованное бессмысленны».
Бастрыкин подчеркнул, что закон предусматривает действенные механизмы для возврата таких средств.
Более того, по его словам, за рубежом хорошо осведомлены о происхождении подобных капиталов и используют эту информацию в своих интересах.
Председатель Следственного комитета России напомнил, что последствия коррупционной деятельности касаются не только «должностных лиц», которые совершают нарушения, но и их родственников. Именно на этих людей зачастую оформляют незаконные активы и имущество.
