«Нет смысла пытаться спрятать наворованное»: Бастрыкин сообщил об усилении мер по профилактике коррупции

09 декабря 2025, 00:10

Бастрыкин называл бессмысленными попытки чиновников в РФ «спрятать наворованное»

Александр Бастрыкин (Фото: www.kremlin.ru)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал профилактику коррупции одним из главных приоритетов в работе ведомства. Для отслеживания сокрытия или легализации незаконного имущества и денег в РФ уже используется «целый арсенал современных средств», пояснил Бастрыкин в статье для РБК.





Он отметил, что в 2025 году следователи и руководители следственных органов почти вдвое чаще, чем годом ранее, проводили разъяснительную работу в трудовых коллективах. Они объясняли чиновникам на конкретных примерах последствия коррупционных действий, указывая, что «попытки спрятать наворованное бессмысленны».



