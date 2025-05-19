Нилов день 20 мая: зачем запоминать сны и что необходимо сделать для хорошего урожая, народные приметы

Фото: iStock/ Givaga
В народном календаре 20 мая отмечается Нилов день или Купальница. Согласно поверьям, в эту пору вода обладает очистительной и живящей силой, поэтому наши предки старались в праздник омыть водой из реки членов семьи и искупать лошадей.
Православные христиане вспоминают 20 мая явление Креста Господня на небе в Иерусалиме и чтят память преподобного Нила Сорского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/ Mykhaylo Palinchak
После смерти первого христианского благоверного императора Константина Великого на престол взошёл его сын Констанций. Однако новый император отошёл от принципов единосущия Сына Божия с Отцом, поддерживаемых Константином, и склонился к ереси Ария. В ответ на это Господь явил в Иерусалиме дивное знамение.
В дни Святой Пятидесятницы, 7 мая 351 года по старому стилю, в третьем часу утра на небе появилось изображение равноконечного Креста Господня. Оно сияло неизреченным светом, превосходившим свет солнца. Свидетелями этого чуда стали все жители Иерусалима.
Явление началось над святой Голгофской горой, где был распят Господь, и достигало горы Елеонской, отстоящей от Голгофы на расстоянии 15 стадий. Многие жители Иерусалима, оставив свои дела, вышли из домов и со страхом и удивлением созерцали чудесное явление. После этого многие иудеи и эллины пришли к истинной вере, покаялись перед Христом Богом и приняли Святое Крещение.
Народный праздник назван Ниловым днем в честь преподобного Нила Сорского, одного из самых почитаемых русских святых XV – начала XVI столетия. Святой стал основателем скитского образа жизни на Руси. Он написал «Предание», «Устав о скитской жизни» и оставил ряд посланий для иноков.
Фото: iStock/ valio84sl
В день памяти святого Нила люди верили, что вода обладает особой силой, способной очистить не только тело, но и душу. Поэтому многие старались провести водные процедуры, чтобы избавиться от усталости, накопившейся за зиму. Водой, набранной на рассвете, окропляли углы дома, чтобы изгнать злых духов.
20 мая люди отправлялись в гости и старались незаметно унести с собой семена. По поверью, урожай, выращенный из украденных семян, будет обильным, а из домашних семян ничего не вырастет.
Считалось, что на Купальницу сновидения всегда вещие. Они могут указать на препятствия, затруднения в делах и способы их преодоления. Также возможно увидеть своё будущее. Поэтому было важно запомнить свой сон и попытаться его истолковать.
Фото: iStock/ EKramar
20 мая не рекомендуется заниматься посадкой растений. Считается, что растения, посаженные в этот день, не приживутся.
Если 20 мая лениться, сидеть дома и плохо работать, то, согласно поверьям, удача отвернётся от человека.
Не стоит также начинать новые дела, особенно важные. Лучше свои замыслы приберечь, тщательно осмыслить и отложить на другой день.
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История праздника
Фото: iStock/ Mykhaylo Palinchak
После смерти первого христианского благоверного императора Константина Великого на престол взошёл его сын Констанций. Однако новый император отошёл от принципов единосущия Сына Божия с Отцом, поддерживаемых Константином, и склонился к ереси Ария. В ответ на это Господь явил в Иерусалиме дивное знамение.
В дни Святой Пятидесятницы, 7 мая 351 года по старому стилю, в третьем часу утра на небе появилось изображение равноконечного Креста Господня. Оно сияло неизреченным светом, превосходившим свет солнца. Свидетелями этого чуда стали все жители Иерусалима.
Явление началось над святой Голгофской горой, где был распят Господь, и достигало горы Елеонской, отстоящей от Голгофы на расстоянии 15 стадий. Многие жители Иерусалима, оставив свои дела, вышли из домов и со страхом и удивлением созерцали чудесное явление. После этого многие иудеи и эллины пришли к истинной вере, покаялись перед Христом Богом и приняли Святое Крещение.
Народный праздник назван Ниловым днем в честь преподобного Нила Сорского, одного из самых почитаемых русских святых XV – начала XVI столетия. Святой стал основателем скитского образа жизни на Руси. Он написал «Предание», «Устав о скитской жизни» и оставил ряд посланий для иноков.
Приметы дня
Фото: iStock/ valio84sl
- Утренний туман в Нилов день сулил знойное сухое лето.
- Если 20 мая выдастся дождливый день — будет теплый сентябрь.
- Зацвела черёмуха — к похолоданию.
- Надеть кофту с правого рукава в день святого Нила — к удаче.
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Традиции 20 мая
В день памяти святого Нила люди верили, что вода обладает особой силой, способной очистить не только тело, но и душу. Поэтому многие старались провести водные процедуры, чтобы избавиться от усталости, накопившейся за зиму. Водой, набранной на рассвете, окропляли углы дома, чтобы изгнать злых духов.
20 мая люди отправлялись в гости и старались незаметно унести с собой семена. По поверью, урожай, выращенный из украденных семян, будет обильным, а из домашних семян ничего не вырастет.
Считалось, что на Купальницу сновидения всегда вещие. Они могут указать на препятствия, затруднения в делах и способы их преодоления. Также возможно увидеть своё будущее. Поэтому было важно запомнить свой сон и попытаться его истолковать.
Что нельзя делать в этот день
Фото: iStock/ EKramar
20 мая не рекомендуется заниматься посадкой растений. Считается, что растения, посаженные в этот день, не приживутся.
Если 20 мая лениться, сидеть дома и плохо работать, то, согласно поверьям, удача отвернётся от человека.
Не стоит также начинать новые дела, особенно важные. Лучше свои замыслы приберечь, тщательно осмыслить и отложить на другой день.
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Елена Генералова