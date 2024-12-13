Обвинения в изменах мужа и борьба за наследство при жизни: кто «загнал в гроб» Раису Максимову и кому достанется ее богатсво

Раиса Максимова (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
При жизни актрису Раису Максимову называли легендой МХТ имени Чехова, где она выступала вплоть до 92 лет. В последние годы жизни звезда советского кино была прикована к постели. Болезнь Максимовой стала причиной конфликтов и споров о наследстве. Кто получит имущество звезды «Идиота» и можно ли было предотвратить ее уход, расскажет «Радио 1».
Тяжелая болезнь и смерть
Последние полгода Раиса Максимова почти не вставала с постели. Однако осенью она неожиданно пришла в себя и выразила желание вновь выйти на сцену. Актриса исполнила свою давнюю мечту — снова услышать аплодисменты и произнести монолог.
«Она снова вышла на сцену, о чем мечтала. Это произошло три недели назад, 19 ноября, когда в Большом театре вручали Пушкинскую премию. Раиса Викторовна сыграла старую графиню Томскую в отрывке из «Пиковой дамы». Хотя роль была небольшой, она произнесла всего три слова: «Тройка, семерка, туз…». На сцену ее вывез внук Митя. Для нее это было очень важно — увидеть зрителей», — рассказывала журналистам невестка Максимовой.
Резкое ухудшение состояния Максимовой произошло всего за двенадцать часов до ее смерти. Ранним утром актриса почувствовала недомогание и пожаловалась родственникам на пониженное давление. Актрису пытались реанимировать пять бригад скорой помощи, но безуспешно. Народная артистка РСФСР скончалась на 96-м году жизни 11 декабря.
Любимица Табакова
Раису Максимову всегда высоко ценил худрук и режиссер Олег Табаков. Он часто говорил, что именно благодаря Максимовой решил стать артистом. Когда мэтр еще учился в школе, Раиса уже была звездой местного ТЮЗа, исполняя роли молодых героинь и очаровывая зрителей. Он не пропускал ни одного спектакля с ее участием и считал ее одной из своих любимых актрис.
В Саратовском ТЮЗе Максимова проработала шесть лет, а в возрасте двадцати двух лет, будучи уже профессиональной актрисой, переехала в Москву, чтобы поступить в Школу-студию МХАТ. Среди ее однокурсников были такие яркие звезды, как Олег Басилашвили, Татьяна Доронина и Евгений Евстигнеев.
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Раиса Максимова и Юрий Кольцов (Фото: РИА Новости/Александр Гладштейн)
Скандал из-за наследства при жизни
За месяц до своей смерти Максимова призналась в эфире федеральных каналов, что ее родственники отказались заботиться о ней, когда она тяжело заболела. Единственной, кто поддержал ее в это трудное время, стала гражданская жена младшего сына Алексея — Елена Шойко. Алексей ушел из жизни три года назад, оставив после себя множество проблем.
До знакомства с Шойко Алексей был женат и воспитывал дочь, которую 20 лет назад отправил учиться в Великобританию вместе с супругой. Он обеспечивал их, помогал устроиться, но сам не уехал — в то время его бизнес активно развивался. У него была роскошная 150-метровая квартира на Арбате (вместе с матерью), четыре дома на Николиной горе (гектар там стоит 700 миллионов) и значительные сбережения.
Алексей не спешил к семье за границей. Оказалось, что у него завязался роман с Еленой. Сразу же при знакомстве он предупредил ее о том, что женат, и что их отношения не могут быть серьезными. Однако отсутствие официального брака не помешало им стать родителями. Их сын быстро стал любимцем Максимовой.
«После смерти Алеши я распределила все между внуками — каждому досталось по миллиону. Я люблю своего внука Митю, обожаю его», — говорила она.
Максимова планировала оставить свое имущество именно внуку Дмитрию, но вскоре вмешалась законная жена Алексея. Оказалось, что они так и не развелись, и первая семья настаивала на своем праве на квартиру. Предприимчивая женщина обратилась в суд, чтобы не позволить любовнице мужа и ее ребенку завладеть имуществом известной свекрови. Первая жена Алексея требовала провести экспертизу, утверждая, что Шойко родила сына незаконно.
«Я чувствую себя умирающей народной артисткой. 70 лет на сцене, а что теперь у меня осталось? Это все – моя большая боль», — говорила Максимова.
Позже, находясь в тяжелом состоянии, Максимова призналась в эфире, что официальная супруга сына мешает ей и отказывается разрешить поставить памятник Алексею. Вскоре разгорелись споры о недвижимости и детях. После смерти сына Раиса Викторовна попросила вернуть ей свои украшения, кольцо, подаренное мужем на рождение ребенка, картину и государственные награды. Все это хранилось в квартире Алексея, доступ к которой Максимова не имела. Переговоры с невесткой длились целый год, пока через адвокатов не удалось получить хотя бы часть ее вещей.
«Невестка загнала ее в гроб», — говорят в окружении покойной актрисы.
Издевательства и дележка имущества
Согласно признаниям близких друзей советской актрисы, невестка из Британии жестоко издевалась над Максимовой, постоянно предъявляя ей претензии и испытывая её на прочность.
Эта женщина, считая свекровь виновной в измене своего мужа и его последующих проблемах, стремилась свести с ней старые счёты. Ситуацию усугубил квартирный вопрос: поняв, что с помощью споров о недвижимости она может доставить свекрови немало неприятностей, первая жена Алексея сделала всё возможное, чтобы Максимова не могла спокойно жить.
При жизни актриса призналась, что не планировала судиться с невесткой за квартиру, но та первой объявила ей войну, и Максимова ответила на вызов. Для неё это стало вопросом чести — защитить то, что её младший сын нажил за свою жизнь.
«Я тоже хочу получить то, что мне положено по закону», — говорила она.
Теперь её близкие всерьёз опасаются, что имущество актрисы может достаться неблагодарным родственникам за границей, а любимый внук и последняя любовь её сына останутся без поддержки.
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