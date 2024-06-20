«От ботулизма не спасет»: Эксперт рассказал, как будут внепланово проверять магазины в РФ

Фото: Istockphoto/Jezabel Nuarte
Внеплановые проверки всех производителей и продавцов готовой еды могут провести в России. Компании хотят проверить на соблюдение санитарных норм и правила хранения продуктов питания. С такой просьбой в Генпрокуратуру после массовых отравлений и заражений ботулизмом обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
Председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в беседе с «Радио 1» сказал, что проверять могут все торговые сети и службы доставки.
Специалист учтонил, что конкретно будут проверять на предприятиях.
По словам Олега Павлова, наказание для предприятия может быть в виде штрафа от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей, в виде изъятия продукции, а в некоторых случаях возможно оперативное прекращение деятельности.
Эксперт объяснил, на что потребителям следует обращать внимание при покупке продуктов.
Он добавил, что от употребления продукта стоит отказаться, если не понравился запах и присутствуют внешние признаки испорченности.
В завершении беседы Олег Павлов напомнил, что потребитель, заметивший истекшие сроки годности или внешние признаки испорченности продукта, должен незамедлительно обратиться к сотрудникам магазина, а у Роспотребнадзора сейчас нет права по обращению потребителей проводить проверки и привлекать нарушителей к ответственности.
Читайте также:
В Подмосковье с подозрением на ботулизм госпитализированы 20 человек
«Все подвержены риску»: Инфекционист прокомментировал вспышку ботулизма в РФ
Правило четырёх «Д»: токсиколог Водовозов перечислил главные симптомы ботулизма
«Здесь особое внимание должно быть ко всем предприятиям, которые реализуют готовую еду, то есть предназначенную для непосредственного употребления без термической обработки и прочего. Это салаты и другие блюда, которые употребляются в том виде, в котором продаются. Поскольку таких предприятий много, в них теоретически могут попасть и все торговые сети, все службы доставки — перечень широк», — сказал эксперт.
Специалист учтонил, что конкретно будут проверять на предприятиях.
«А внимание будут обращать при проверках не только на магазины, но и на места производства этих блюд, и там уже должны проверять все: условия хранения, полное наличие всех документов на сырье, наличие медицинских книжек у персонала, соблюдение всех температурных режимов. Контролю должны подлежать все эти элементы», — отметил собеседник.
По словам Олега Павлова, наказание для предприятия может быть в виде штрафа от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей, в виде изъятия продукции, а в некоторых случаях возможно оперативное прекращение деятельности.
Эксперт объяснил, на что потребителям следует обращать внимание при покупке продуктов.
«Продукция с ботулотоксинами попала в очень широкий спектр блюд, она продавалась в различных канала: в рознице, сетях, службах доставки, в известных агрегаторах доставки, поэтому потребитель в текущих условиях, к сожалению, не застрахован. Нужно смотреть, чтобы продукты хранились в холодильнике, чтобы холодильник имел стеклянные дверцы и плотно закрывался, чтобы сроки годности были нормальные, чтобы внешних следов плесени или чего-то еще не было», — порекомендовал специалист.
Он добавил, что от употребления продукта стоит отказаться, если не понравился запах и присутствуют внешние признаки испорченности.
«Но от ботулизма это не спасет, потому что ботулотоксины, даже если они есть в продукте, могут себя никак не проявлять. Пока не будет наведен порядок в сфере полноценного контроля в производстве пищевых продуктов и готовых блюд, то, к сожалению, потребители будут оставаться в зоне риска», — сказал специалист.
В завершении беседы Олег Павлов напомнил, что потребитель, заметивший истекшие сроки годности или внешние признаки испорченности продукта, должен незамедлительно обратиться к сотрудникам магазина, а у Роспотребнадзора сейчас нет права по обращению потребителей проводить проверки и привлекать нарушителей к ответственности.
Читайте также:
В Подмосковье с подозрением на ботулизм госпитализированы 20 человек
«Все подвержены риску»: Инфекционист прокомментировал вспышку ботулизма в РФ
Правило четырёх «Д»: токсиколог Водовозов перечислил главные симптомы ботулизма
Анастасия Бондарева