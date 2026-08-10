Открыта регистрация на III Чемпионат мира по русскому языку среди иностранцев
Департамент государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России сообщает о проведении в период с 1 июля по 23 ноября этого года третьего Чемпионата мира по русскому языку среди иностранцев, направленного на поддержание и повышение интереса иностранных граждан к углубленному изучению русского языка.
В Чемпионате могут принять участие команды из четырех человек: одного наставника и трех участников от 16 до 35 лет, не являющихся гражданами России. Наставником может быть гражданин любой страны, включая Россию, старше 21 года и владеющий русским языком.
Отборочный этап пройдет дистанционно с 17 июля по 1 октября 2026 года. Участники смогут пройти тесты по русскому языку, загрузить портфолио и выполнить творческое задание на сайте.
Финал состоится в Москве с 19 по 23 ноября 2026 года. Организаторы обеспечат проезд в Россию и обратно, визовую поддержку, проживание и питание на время финала. Отобранные участники будут выполнять конкурсные задания, участвовать в различных мероприятиях и экскурсиях. Главный приз — звание Чемпиона мира по русскому языку, кубок и шанс на бесплатное обучение в российских вузах.
Участие бесплатное. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте russianchampionship.com.
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