Открыта регистрация на III Чемпионат мира по русскому языку среди иностранцев

10 августа 2026, 18:19

Фото: пресс-служба Чемпионата мира по русскому языку среди иностранцев

Департамент государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России сообщает о проведении в период с 1 июля по 23 ноября этого года третьего Чемпионата мира по русскому языку среди иностранцев, направленного на поддержание и повышение интереса иностранных граждан к углубленному изучению русского языка.