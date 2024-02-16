«Паллиатив во время эпидемии»: Экс-советник президента о борьбе с мошенниками

Фото: IStock/Wasan Tita
Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил отложить ввод самозапрета на кредиты до 15 января 2025 года. Согласно законопроекту, граждане смогу запретить себе выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко назвал инициативу депутатов паллиативом. В ходе интервью обозревателю «Радио 1» экс-советник президента предложил, по его мнению, единственно действенную меру борьбы с онлайн-мошенниками.
«Тема старая, стучались в Госдуму и 10 лет назад, и 5, и 4. Но то, что происходит сейчас — это уже эпидемия. Мошенники отработали совершенно фантастические способы изъятия денег у населения, я бы назвал это отчасти дистанционным гипнозом: подбором слов, фраз. Для меня это всё сшито белыми нитками, но не для обычного человека в возрасте 60 плюс», — сказал собеседник «Радио 1».
Ограничения в онлайн-кредитовании, предложенные депутатами, не сработают, заявил Клименко. Действенное мерой было бы следовать от противного — полностью запретить онлайн-кредитование и разрешать только после специализированного обращения заёмщика, и желательно очного присутствия.
«Если бы у нас сейчас базово было запрещено онлайн-кредитование, а оно было возможно только, если бы человек ножками бы дотопал до почты, Ростелеком или в МФЦ. Но мы по умолчанию разрешили, мы по умолчанию «подарили» всех старичков бандитам. По уму бы - мы сейчас бы запретили онлайн-кредитование и разрешали бы только после специализированного обращения бабушки 70-ти лет, чтобы она ещё ножками пришла желательно. Но есть группировка мошенников, кто забирает под управление Госуслуги, и если захочет, точно так же разблокирует кредиты и точно так же их получит. Потому что когда пишут, что «необходимо подписать простой электронной подписью» — это СМСки», — пояснил экс-советник президента.
Если начать выяснять, откуда поступают звонки мошенников, станет ясно, что все они звонят не с территории России, отметил Клименко. Поэтому можно пойти по пути китайцев, которые достаточно жёстко контролируют сотовую связь, запретить приземление иностранных звонков. Но эффективным, по его мнению, будет другой путь — разрешить слушать разговор искусственному интеллекту.
«Единственный способ, который сейчас проглядывается — это не запрета по китайской модели (а он такой скандальный тоже), а учитывая, что по «закону Яровой» все разговоры пишутся, разрешить искусственному интеллекту слушать разговор, а по разговору там всё понятно, и в случае, если позвонил мошенник, отключать разговор. Это единственный эффективный способ. То, что предлагают депутаты — это паллиатив, который никак не улучшит ситуацию», — считает собеседник «Радио 1».
Ранее экс-советник президента рассказал в эфире «Радио 1» о том, что утечка данных россиян происходит из-за отсутствия критериев безопасности.
Читайте также:
Число россиян с несколькими кредитами увеличилось
Экономист раскрыл главную проблему большинства россиян в 2024 году
Адвокат Айвар рассказала, как реагировать на шантаж мошенников
Аэлита Украинская