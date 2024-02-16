«Паллиатив во время эпидемии»: Экс-советник президента о борьбе с мошенниками

Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил отложить ввод самозапрета на кредиты до 15 января 2025 года. Согласно законопроекту, граждане смогу запретить себе выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко назвал инициативу депутатов паллиативом. В ходе интервью обозревателю «Радио 1» экс-советник президента предложил, по его мнению, единственно действенную меру борьбы с онлайн-мошенниками.