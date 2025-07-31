Пастор-насильник использовал «святые губы» для экзорцизма
61-летний пастор Уолтер Масоча приговорён к 10 годам тюрьмы за серию изнасилований прихожанок под предлогом «изгнания демонов» в основанной им церкви «Агапе для всех наций» в Шотландии.
С 2006 по 2012 год Масоча, профессор Университета Стерлинга и выходец из Зимбабве, принуждал женщин к сексуальным действиям, объявляя себя «даром бога» и требуя «очистить их от нечистой силы».
Одна жертва рассказала суду, как он заставлял её целовать свои «святые губы» перед изнасилованием; другая сбежала во время попытки нападения в спальне. Судья Сьюзан Крейг назвала преступления «отвратительными», добавив пожизненную регистрацию Масочи как сексуального преступника.
Это уже второй процесс против него: в 2015 году его оправдали по аналогичным обвинениям, но новые жертвы добились пересмотра дела. Прокурор Майкл Макинтош заявил: «Он был хищником, считавшим себя неприкосновенным».
Параллельно в Таиланде расследуют скандал с мошенницей, соблазнившей 12 буддийских монахов и похитившей 385 млн батов (957 млн руб).
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