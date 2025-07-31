Пастор-насильник использовал «святые губы» для экзорцизма

31 июля 2025, 06:10

Уолтер Масоча приговорён к 10 годам за изнасилования прихожанок под видом изгнания демонов

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

61-летний пастор Уолтер Масоча приговорён к 10 годам тюрьмы за серию изнасилований прихожанок под предлогом «изгнания демонов» в основанной им церкви «Агапе для всех наций» в Шотландии.