Пенсионер Лимончиков: Не считаю себя знаменитостью после слов обо мне Путина

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Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков сказал, что вовсе не считает себя знаменитостью. Он стал известен после того, как президент РФ Владимир Путин процитировал его высказывание в телевизионном эфире.
Во время заседания международного клуба «Валдай» глава государства рассказал, что во время предвыборной кампании он увидел по телевизору, как в Белгороде журналист задал пожилому мужчине вопрос, не боится ли он идти на выборы, когда город постоянно обстреливают и атакуют дронами. Пенсионер на это ответил спокойно и с достоинством: «Я — русский человек».
В разговоре с РИА Новости Лимончиков подчеркнул, что ему, безусловно, приятно, что его упомянул президент, но знаменитостью он себя не считает. Он рассказал также, что его слова, попавшие в телевизионный эфир, вызвали гордость и поддержку среди родных и знакомых.
Пенсионер сообщил, что голосовал «конечно же за Путина», которого считает надёжным человеком, делающим всё для блага России.
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В разговоре с РИА Новости Лимончиков подчеркнул, что ему, безусловно, приятно, что его упомянул президент, но знаменитостью он себя не считает. Он рассказал также, что его слова, попавшие в телевизионный эфир, вызвали гордость и поддержку среди родных и знакомых.
Пенсионер сообщил, что голосовал «конечно же за Путина», которого считает надёжным человеком, делающим всё для блага России.
«Ну, встретился мне корреспондент, задал вопрос про выборы в непростых условиях. Ответил ему так, как считал нужным», — заключил русский человек Виктор Лимончиков.
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Александр Бойцов