Пенсионер Лимончиков: Не считаю себя знаменитостью после слов обо мне Путина

Владелец белки Пинат Марко Лонго, которую изъяли и усыпили власти Нью-Йорка, заявил, что резонансная новость о ее смерти помогла помочь Дональду Трампу победить на выборах президента США. Об этом он рассказал американскому изданию The New York Post. Лонго также поздравил Трампа с победой и пригласил его посетить свой приют для животных.