Первая репетиция «Алых парусов» собрала сотни горожан на набережных Невы
Вечером 12 июня в центре Петербурга состоялась первая репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Тысячи петербуржцев и гостей города вышли на набережные Невы, чтобы увидеть проход судов и работу светового оборудования.
Корреспондент «Петербургского дневника» сообщил, что люди заняли лучшие места для обзора задолго до начала репетиции. Многие горожане привели с собой детей и пришли целыми семьями.
Зрители наблюдали за движением брига под музыку и за световым шоу, которое сопровождало проход флота. Петербуржцы активно снимали происходящее на телефоны и камеры. Горожане встретили первые залпы пиротехники аплодисментами.
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