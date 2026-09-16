Победу одержат настоящие патриоты России — Путин
Голос каждого избирателя имеет значение, а сами выборы состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, предстоящее голосование покажет, что за российскими бойцами стоят миллионы людей, что Россия — сплоченный народ с общими ценностями, который не удастся расколоть и запугать. Путин попросил россиян обязательно прийти на выборы и принять ответственное решение, чтобы их результаты подтвердили зрелость общества. Как отметили в Кремле, участие в выборах — это общий вклад в победу России.
Также сообщается, что солдаты и офицеры, выполняющие боевые задачи, примут активное участие в голосовании. Путин уверен, что победу одержат самые достойные кандидаты — настоящие патриоты.
Выборы в Госдуму состоятся в период с 18 по 20 сентября. Избирателям доступны различные способы голосования.
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