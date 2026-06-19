Россиянам раскрыли, какой орех полезен для щитовидной железы

19 июня 2026, 02:47

Врач Смирнова: Бразильские орехи полезны для поддержки работы щитовидной железы

Фото: iStock/Paralaxis

Для поддержки работы щитовидной железы важно включать в рацион бразильский орех — всего несколько штук в день достаточно, чтобы обеспечить организм селеном, без которого не усваивается йод. Об этом РИА Новости сообщила врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.





Она напомнила, что йод поступает в организм с йодированной солью, морской рыбой и различными морепродуктами. Однако для исправной работы и выработки гормонов щитовидной железе требуется целый комплекс нутриентов: омега-3 (жирная рыба), витамин D3 (яичные желтки), магний (гречка) и кальций (твердый сыр, творог), а также цинк и витамины А, Е, группы В.



