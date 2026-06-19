Россиянам раскрыли, какой орех полезен для щитовидной железы
Для поддержки работы щитовидной железы важно включать в рацион бразильский орех — всего несколько штук в день достаточно, чтобы обеспечить организм селеном, без которого не усваивается йод. Об этом РИА Новости сообщила врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
Она напомнила, что йод поступает в организм с йодированной солью, морской рыбой и различными морепродуктами. Однако для исправной работы и выработки гормонов щитовидной железе требуется целый комплекс нутриентов: омега-3 (жирная рыба), витамин D3 (яичные желтки), магний (гречка) и кальций (твердый сыр, творог), а также цинк и витамины А, Е, группы В.
Смирнова отметила, что «закрыть норму» по селену очень просто. Достаточно съедать несколько штук бразильского ореха в день, либо исправно включать в рацион яйца.
При этом врач предупреждает: если у человека уже есть дефицит йода или аутоиммунное заболевание, создавать диету самостоятельно опасно. Смирнова советует не назначать себе никакие добавки без экспертного мнения. Правильное решение — сначала обратиться к специалистам и сдать анализы на ТТГ и антитела.
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