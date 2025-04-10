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«Поесть или помыться»: половина французов отказалась от средств гигиены из-за отсутствия денеш

Le Figaro: 47% французов отказалась от средств гигиены из-за безденежья
Фото: iStock/ Yaraslau Saulevich

Фото: iStock/ Yaraslau Saulevich

Практически половина жителей Франции (47%) сократили расходы на гигиенические товары. Об этом свидетельствуют данные опроса Le Figaro.
Треть опрошенных отметили, что теперь реже стирают одежду, а кто-то и вовсе перестал использовать зубную пасту. Все это происходит из-за недостаточного количества денег у французов.

«Восемь миллионов человек во Франции вынуждены делать выбор: поесть или помыться», — подчеркнул управляющий директор ассоциации Dons Solidaires Доминик Безансон.

Необходимо приложить усилия, чтобы помочь нуждающимся, обратил внимание Безансон.

Ранее сообщалось, что на пляже Кейбл в австралийском городе Брум обнаружили останки акулы, которую неизвестный хищник разорвал пополам.

После публикации кадров с пляжа в Сети, многие комментаторы выразили обеспокоенность, что в прибрежных водах обитает хищник, способный с такой жестокостью расправиться с опасной рыбой, оставив от нее половину.

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#франция
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#еда
#гигиена
Стало известно, какие книги россияне больше всего читали в прошлом году
Исследование: в 2024 году россияне больше всего читали книги по самоанализу
10 апреля 2025, 23:04

Фото: istockphoto/Canetti

В 2024 году россияне больше всего читали книги по самоанализу и художественную литературу. К соответствующим выводам пришло исследование Российского книжного союза, в рамках которого изучили данные ведущих книжных сетей. Лидером топа среди бестселлеров стала книга «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» от Ольги Примаченко, второе — «Мой театр. Книга 1» Николая Цискаридзе, третье — «Восхитительная ведьма. Книга первая» Анны Джейн.
«Это говорит о растущем интересе к современной российской литературе. Вторая важная тенденция — стремление читателей к самопознанию и саморазвитию. Практически треть рейтинга — книги, посвященные личностному росту и осмыслению мира», — приводит «Петербургский дневник» слова книжного обозревателя Валерия Шабашова.
В то же время тренер по личной эффективности Владимир Стекольщиков рассказал, как справиться с апатией и вернуть мотивацию работать и жить. В беседе с «Вечерней Москвой» он пояснил, что сначала нужно определить причину этого состояния — выгорание, отсутствие результатов, потеря смысла, стресс или физическая усталость. Одним из самых эффективных способов борьбы с апатией он назвал полноценный сон.
«Не придумали более эффективного способа восстановления и отдыха, чем крепкий здоровый сон. Поставьте телефон на зарядку в соседней комнате хотя бы за 15 минут до сна, насладитесь ощущением расслабления, если вы спите не в одиночестве — насладитесь общением с любимым человеком без гаджетов», — говорится в материале.
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В ГД опровергли слухи об ограничениях на снятие наличных в банкоматах
Депутат ГД Аксаков: ограничение по снятию наличных коснется лишь дропперов
10 апреля 2025, 22:46

Фото: iStock/ Evgeniia Iakimenko

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ограничение по снятию наличных до 50 тысяч рублей в сутки, которое будет введено с 1 сентября 2025 года, коснется лишь дропперов (подставные лица, занимающиеся выводом и обналичиванием похищенных средств) и не будет массовым. Депутата процитировало агентство ТАСС.
«У нас есть так называемые дропперы, которые предоставляют свои счета для «прогонки» украденных денег», — обратил внимание депутат.

Лишь в том случае, если возникнут подозрения по счету гражданина, что он используется для воровства средств, для «прогонки» ворованного, «только по этим лицам предлагается устанавливать такое ограничение», уточнил Аксаков.

«Это единицы», — отметил депутат.

Напомним, что в марте Госдума приняла закон, который направлен на защиту россиян от телефонного и интернет-мошенничества — он вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать демонстрацию тела подростка, напавшего на пост ДПС, на площади в Чечне, назвав источники ненадёжными.

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#депутат
#банкоматы
#мошенничество
#деньги
#закон
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В Австралии на берег вынесло разорванную неизвестным хищником половину акулы
10 апреля 2025, 22:04

Фото: iStock/ Peter_Nile

На пляже Кейбл в австралийском городе Брум обнаружили останки акулы, которую неизвестный хищник разорвал пополам, сообщил портал Yahoo Australia.
Местная жительница Сьюзи Глак сфотографировала голову найденную голову акулы. После публикации кадров с пляжа в Сети, многие комментаторы выразили обеспокоенность, что в прибрежных водах обитает хищник, способный с такой жестокостью расправиться с опасной рыбой, оставив от нее половину.

Морской биолог Лоуренс Члебек из Humane World for Animals выразила иное мнение. Она полагает, что полученные акулой повреждения, скорее всего, посмертные.

Члебек допускает, что останки акулы могли быть обнаружены другой акулой, например, тигровой, которая воспользовалась легкой добычей. Таким образом, эксперт успокаивает общественность, утверждая, что на пляже не обнаружены доказательства атаки крупного морского хищника на живую акулу.

«Ее не стало от чего-то другого, потому что это довольно крупная особь», — отметила Члебек.

Биолог считает, что акула могла столкнуться с судном, запутаться в рыболовных сетях или отравиться цветущими водорослями.

Члебек утверждает, что тушу с пляжа Кейбл, вероятно, нашла тигровая акула, которая увидела в акуле легкую добычу.

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#акула
#биология
#австралия
#пляжи
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В РПЦ разрешили освящать на Пасху «дубайские куличи»
10 апреля 2025, 19:26

Фото: iStock/a-lesa

Священнослужители из Тюмени разрешили россиянам освящать на Пасху «дубайские куличи», пишет издание URA.ru.
Протоиерей РПЦ Михаил Безукладников в беседе со СМИ отметил, что кулич не является предметом веры, поэтому никаких ограничений по его составу нет. Он уточнил, что существует множество различных вариантов куличей, каждый из которых разрешён и может быть освящён.

Автором тренда на «дубайские куличи» является кондитер Екатерина Абрамова из Челябинской области. Именно она в первый раз опубликовала видеорецепт кулича, вдохновлённый популярным дубайским шоколадом. В состав теста, помимо традиционных ингредиентов, входят фисташковая мука, лепестки фисташки, шоколад в растопленном виде и кусочками. Также добавляется фисташковая паста и хрустящее тесто катаифи.

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#рецепты
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Песков прокомментировал слова Навки о недостаточной защите Путина
Песков: Навка говорит, что я недостаточно хорошо защищаю Путина
10 апреля 2025, 17:47

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что её супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недостаточно защищает Владимира Путина.
Представитель Кремля прокомментировал слова жены в документальном фильме «Она», премьера которого состоится 13 апреля на Первом канале.

«Она это делает на полном серьёзе, вот со всей пролетарской жесткостью», – заявил Песков, слова которого цитирует РИА Новости.
Напомним, что Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились в 2015 году, а за год до этого у них родилась дочь.

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