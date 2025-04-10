«Поесть или помыться»: половина французов отказалась от средств гигиены из-за отсутствия денеш

В 2024 году россияне больше всего читали книги по самоанализу и художественную литературу. К соответствующим выводам пришло исследование Российского книжного союза, в рамках которого изучили данные ведущих книжных сетей. Лидером топа среди бестселлеров стала книга «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» от Ольги Примаченко, второе — «Мой театр. Книга 1» Николая Цискаридзе, третье — «Восхитительная ведьма. Книга первая» Анны Джейн.