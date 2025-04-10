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Практически половина жителей Франции (47%) сократили расходы на гигиенические товары. Об этом свидетельствуют данные опроса Le Figaro.
Треть опрошенных отметили, что теперь реже стирают одежду, а кто-то и вовсе перестал использовать зубную пасту. Все это происходит из-за недостаточного количества денег у французов.
Необходимо приложить усилия, чтобы помочь нуждающимся, обратил внимание Безансон.
Ранее сообщалось, что на пляже Кейбл в австралийском городе Брум обнаружили останки акулы, которую неизвестный хищник разорвал пополам.
После публикации кадров с пляжа в Сети, многие комментаторы выразили обеспокоенность, что в прибрежных водах обитает хищник, способный с такой жестокостью расправиться с опасной рыбой, оставив от нее половину.
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«Восемь миллионов человек во Франции вынуждены делать выбор: поесть или помыться», — подчеркнул управляющий директор ассоциации Dons Solidaires Доминик Безансон.
Необходимо приложить усилия, чтобы помочь нуждающимся, обратил внимание Безансон.
Ранее сообщалось, что на пляже Кейбл в австралийском городе Брум обнаружили останки акулы, которую неизвестный хищник разорвал пополам.
После публикации кадров с пляжа в Сети, многие комментаторы выразили обеспокоенность, что в прибрежных водах обитает хищник, способный с такой жестокостью расправиться с опасной рыбой, оставив от нее половину.
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Ольга Енгалычева