Погранслужба назвала число пропущенных через границу РФ людей в 2023 году

Фото: istock / Sner
Первый заместитель директора — глава Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов по случаю Дня пограничника назвал количество людей, которые были пропущены через госграницу в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости.
«Как свидетельствует статистика, в 2023 году через государственную границу Российской Федерации пропущено свыше 110 миллионов человек и 22 миллиона транспортных средств», — заявил Кулишов.Офицер добавил, что людей пропущено на 36% больше чем в 2023 году, а транспортных средств — на 49%.
Он подчеркнул, что Россия все еще остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности, невзирая на попытки Запада опустить «железный занавес».
Ранее президент РФ Владимир Пути заявил, что пограничники будут действовать твердо при решении задач спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Иви.ру» оштрафовали на 1,2 миллиона рублей за распространение фильмов о ЛГБТ*
Воробьёв рассказал о совместных проектах Московской области и Узбекистана
*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
Алина Юрчак