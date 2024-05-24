Экстрим в Хакасии и золотые пески в Забайкалье: Самые уникальные места для отпуска в России

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Отпуск в необычных местах может стать отличным приключением. Можно выбрать замок на воде. Или отправиться в долину лотосов, где эти необыкновенные цветы покрывают всю поверхность воды. О том, как провести путешествие, которое запомнится вам навсегда, читайте в материале «Радио 1».
Замок Шато-Эркен
Чтобы окунуться в атмосферу средневековья, не нужно ехать во Францию. Достаточно посетить Кабардино-Балкарию. Недалеко от столицы, Нальчика, расположен замок Шато-Эркен. Он скрыт от посторонних глаз. Открывает свою внутреннюю жизнь и красоту только тем, кто пересек подвесной мост, соединяющий замок с землей. Озеро, на котором он расположен, окружено растительностью. В нем обитает множество рыб и водоплавающих птиц, включая лебедей. В лесу, которым окружен замок, можно встретить оленей, фазанов и павлинов.
Кояшское озеро в Крыму
Оптимисты видят мир через розовые очки. Однако на Керченском полуострове существует место, где всё и без цветных линз кажется окрашенным в цвет клубничного коктейля. Облака, холмы, вода — в определенное время года все на Кояшском озере приобретает гамму сакуры, а иногда фуксии. Появилось оно около 2000 лет назад. Вода в нем чистейшая. Розовые озера в мире — редкость.
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Долина лотосов под Анапой
Посещение долины лотосов — это уникальное путешествие, которое позволит вам насладиться красотой природы. К долине лотосов нужно плыть по Казачьему Ерику. Эта река была вырыта более 200 лет назад. Перед началом путешествия всем выдают спасательные жилеты. После этого катера заплывают вглубь плантации лотосов, где начинают медленное двигаться среди густых зарослей этих прекрасных растений. Насладитесь ароматом огромных цветов, сделайте фото, попробуйте лотос на вкус и загадайте желание.
Чарские пески
Это уникальное место находится в просторах Забайкалья. Природный ареал можно описать как грандиозный массив песков. Тут листва и камни уступают место золотым пескам, а песчаные дюны поднимаются словно спящие великаны. Восхищает и удивляет то, что Чарские пески — живые: они медленно перемещаются на северо-восток. Экскурсии проводятся и зимой и летом.
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Туимский провал — экстремальное место в Хакасии
Глубина провала достигает 250 метров, при этом расстояние от поверхности до воды составляет более 120 метров. Озеро отличается ярко-голубым цветом. До 70-х годов XX века здесь функционировала шахта, где велась добыча медной руды, драгоценных металлов, свинца. Для туристов оборудована смотровая площадка с ограждением. Особую атмосферу придаёт необычное эхо. Оно напоминает звуковые эффекты, как в мистических фильмах.
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