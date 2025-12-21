Пострадавшего в Химках мальчика прооперировали, выяснилось его состояние

21 декабря 2025, 00:15

Омбудсмен Мишонова: Пострадавшего при взрыве в Химках мальчика успешно прооперировали

Фото: iStock/wattanaphob

Врачи прооперировали мальчика, пострадавшего при взрыве в подмосковных Химках. О его состоянии сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.





Напомним, что 20 декабря в микрорайоне Сходня случился трагический инцидент, в результате которого погиб 13-летний подросток.



Еще двое людей получили ранения и травмы, их оперативно доставили в медицинские учреждения Московской области. Состояние одного из пациентов оценивалось как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.





«Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации. Состояние стабильное. Сейчас в больнице с ним мама. Мы на связи. Пусть парень быстрее поправится!», — написала Мишонова.