«Позитивное про Россию»: В киевском метро женщину избили за пророссийские лозунги
Полиция Киева расследует избиение женщины в метро за пророссийские высказывания
Происшествие, обернувшееся дракой, случилось в киевском метро из-за фраз пасскажирки о России. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Согласно официальному заявлению, женщина, находившаяся в вагоне поезда, восторженно высказывалась о действиях Российской Федерации.
«Пассажирка киевской подземки выражала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем спровоцировала конфликт с другим пассажиром, и он её ударил», — сказано в публикации.В полиции никаких деталей о квалификации произошедшего не предоставили. Информация о том, кто считается пострадавшим в данном случае, неизвестна.
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