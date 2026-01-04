Президента «Ленкома» прооперировали
78-летнего президента театра «Ленком» Марка Варшавера прооперировали перед Новым годом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, артист попал в больницу накануне праздников и провел там три дня. Хирурги удалили ему доброкачественное новообразование. Операция прошла без осложнений, и через два дня его выписали домой, запретив физические нагрузки на три недели.
В 2024 году артист несколько раз попадал в больницу с пневмонией. Он жаловался на затрудненное дыхание, кашель и одышку.
Ранее сообщалось о госпитализации актера и каскадера Александра Иншакова. У него диагностировали гипертонию — высокое давление и нарушение сердечного ритма.
Читайте также: