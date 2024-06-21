Приметы 21 июня: Не делайте этого на Федора Колодезника, чтобы горько не пожалеть

Фото: istock / ukjent
21 июня православные вспоминают великомученика Феодора Стратилата, в народе — Федора Колодезника. В 2024 году праздник выпадает на пятницу 21 июня.
В материале «Радио 1» расскажем, какие традиции, запреты и приметы связаны с днем Федора Колодезника.
Согласно преданию, вблизи его родного города поселился змей, который пожирал людей и животных. Феодор, никому не сообщив, сам отправился в гнездо монстра и с Божьей помощью одержал победу.
Подвиг Феодора быстро распространился среди народа. За отвагу его назначили военачальником или по-гречески — стратилатом в городе Гераклее.
В период правления царя Ликиния (307-324 годы) на христиан совершались гонения. Феодора было приказано поймать и заточить в темницу. Там его жестоко пытали, после чего казнили, распяв на кресте. Когда палачи пришли, чтобы снять тело, то узрели, что мученик стоит у места казни цел и невредим. Удивленные чудом, они уверовали в Христа и на месте приняли крещение.
Жители Гераклеи, любившие своего военачальника, были готовы поднять бунт, но святой не позволил им этого сделать. Стратилат сам явился к императору и принял смерть в феврале 319 года. Торжественное перенесение мощей великомученика Феодора Стратилата было совершено в тот же год.
Также праздник в честь Колодезника считался самым благоприятным временем для рытья колодцев. Традиционно, с вечера на землю, где планировали выкопать колодец, клали сковороду дном вверх.
С утра люди проверяли, насколько она запотела. Если на ней было много капель, люди приступали к работе. Также удачное место для колодца определяли по раннему туману: утром народ следил, куда он ложится, и колодцы выкапывали там, где чаще всего образовывалась белая дымка.
Также на Федора Колодезного смывали с себя прегрешения водой: в колодец кидали монетку и молились, после чего набирали жидкость и умывались.
В целом считалось, что в этот день вода из колодцев наделалась целебными свойствами. Ее можно было пить и готовить с ней пищу, однако для купания её не использовали. Исключением становились только тяжелобольные. Для облегчения состояния, их купали в воде из семи разных колодцев.
В день Федора на Руси чтили мастеров колодезного дела. Им готовили различные угощения из овощей и оставшихся с холодов солений. Согласно поверью, выпечку не делали, так как считалось, что в этот день мучные изделия получатся невкусными.
В праздник Колодезника также рекомендуется посетить баню. Пар помогает очистить не только тело, но и душу.
Еще Фёдоров день станет удачным для ремонта водопровода или чистки колодца. Стоит выделить время на уход за садом и уборку жилища.
21 июня готовились к летнему солнцестоянию. Люди верили, что встреча рассвета оздоровит и принесет и радость в жизнь. В этот день стоит носить яркую одежду: красного, золотого или желтого оттенков.
Фото: istock / Anderson Piza
В Фёдоров день нельзя жаловаться на яркое солнце и показывать пальцем в небо, ведь от этого могут начаться проблемы со зрением.
Нужно избегать негативных мыслей, так как они могут сбыться. Также не стоит грустить, чтобы потом плохое настроение не сохранилось на долгое время.
Нельзя отказывать людям, которые нуждаются в помощи.
Считается, что в день Федора Колодезника нельзя готовить на сковороде. Согласно поверью, из-за её использования с голодом столкнуться может вся семья.
В Фёдоров день запрещено вредить природе: ломать ветки, вырвать листья, цветы, убивать насекомых. Согласно приметам, нанося вред природе, человек вредит себе.
Фото: istock / stevanovicigor
Были на день Федора Колодезника и другие запреты:
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Федор Колодезник — историяФеодор Стратилат родился в конце III века в городе Евхаиты (территория современной Турции). Ребёнок рос одаренным и благочестивым, выделяясь на фоне ровесников великодушием, глубоким познанием христианских истин, красотой и красноречием.
Согласно преданию, вблизи его родного города поселился змей, который пожирал людей и животных. Феодор, никому не сообщив, сам отправился в гнездо монстра и с Божьей помощью одержал победу.
Подвиг Феодора быстро распространился среди народа. За отвагу его назначили военачальником или по-гречески — стратилатом в городе Гераклее.
В период правления царя Ликиния (307-324 годы) на христиан совершались гонения. Феодора было приказано поймать и заточить в темницу. Там его жестоко пытали, после чего казнили, распяв на кресте. Когда палачи пришли, чтобы снять тело, то узрели, что мученик стоит у места казни цел и невредим. Удивленные чудом, они уверовали в Христа и на месте приняли крещение.
Жители Гераклеи, любившие своего военачальника, были готовы поднять бунт, но святой не позволил им этого сделать. Стратилат сам явился к императору и принял смерть в феврале 319 года. Торжественное перенесение мощей великомученика Феодора Стратилата было совершено в тот же год.
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Традиции и обряды на Федора КолодезникаСчиталось, что с Федора начинается период летних гроз, которых крестьяне боялись. В то время нужно было всю пустую посуду в доме перевернуть вверх дном, а полную закрестить, чтобы в ней спряталась нечисть, напуганная молниями. Для надёжности люди посыпали ладан на угли в печи или на раскаленную сковороду.
Также праздник в честь Колодезника считался самым благоприятным временем для рытья колодцев. Традиционно, с вечера на землю, где планировали выкопать колодец, клали сковороду дном вверх.
С утра люди проверяли, насколько она запотела. Если на ней было много капель, люди приступали к работе. Также удачное место для колодца определяли по раннему туману: утром народ следил, куда он ложится, и колодцы выкапывали там, где чаще всего образовывалась белая дымка.
Также на Федора Колодезного смывали с себя прегрешения водой: в колодец кидали монетку и молились, после чего набирали жидкость и умывались.
В целом считалось, что в этот день вода из колодцев наделалась целебными свойствами. Ее можно было пить и готовить с ней пищу, однако для купания её не использовали. Исключением становились только тяжелобольные. Для облегчения состояния, их купали в воде из семи разных колодцев.
В день Федора на Руси чтили мастеров колодезного дела. Им готовили различные угощения из овощей и оставшихся с холодов солений. Согласно поверью, выпечку не делали, так как считалось, что в этот день мучные изделия получатся невкусными.
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Федор Колодезник — что можно делатьВода в этот день считается целебной и чтобы она вылечила болезни и защитила от них, необходимо искупаться или хотя бы умыться. Наши предки делали это водой из колодца или реки.
В праздник Колодезника также рекомендуется посетить баню. Пар помогает очистить не только тело, но и душу.
Еще Фёдоров день станет удачным для ремонта водопровода или чистки колодца. Стоит выделить время на уход за садом и уборку жилища.
21 июня готовились к летнему солнцестоянию. Люди верили, что встреча рассвета оздоровит и принесет и радость в жизнь. В этот день стоит носить яркую одежду: красного, золотого или желтого оттенков.
Фото: istock / Anderson Piza
Федор Колодезник — что нельзя делатьДень Колодезника лучше посвятить день делам. Те, кто проведет его в безделье, столкнутся с невзгодами и бедностью в течение года. Отметим, что в этот день было строго запрещено шить. Люди считали, что иглы с нитками могут принести болезни всему семейству.
В Фёдоров день нельзя жаловаться на яркое солнце и показывать пальцем в небо, ведь от этого могут начаться проблемы со зрением.
Нужно избегать негативных мыслей, так как они могут сбыться. Также не стоит грустить, чтобы потом плохое настроение не сохранилось на долгое время.
Нельзя отказывать людям, которые нуждаются в помощи.
Считается, что в день Федора Колодезника нельзя готовить на сковороде. Согласно поверью, из-за её использования с голодом столкнуться может вся семья.
В Фёдоров день запрещено вредить природе: ломать ветки, вырвать листья, цветы, убивать насекомых. Согласно приметам, нанося вред природе, человек вредит себе.
Фото: istock / stevanovicigor
Были на день Федора Колодезника и другие запреты:
- Не давать обещаний — выполнить их будет сложно;
- Не нужно хвастаться, ведь так можно спугнуть удачу;
- Нельзя дарить подарки незнакомцам или малознакомым людям, ведь можно передать им свою удачу. Поблагодарить за работу лучше деньгами;
- Нельзя давать в долг и не заключать сделки, так как они будут неудачными;
- Не нужно тратить воду без особой причины, это может обернуться проблемами с деньгами.
Приметы 21 июня
- Если по утру выпало много росы, значит можно ждать богатого урожая. Обилие росы также обещает жаркое и сухое лето.
- Птицы перестали петь — через три часа жди грозы.
- Гроза в Фёдоров день — к плохому сенокосу.
- Кричащие лебеди и собаки, пьющие много воды, предрекают дождь в этот день.
- Если выпал град в Фёдоров день, то лето будет холодным и дождливым.
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Алина Юрчак