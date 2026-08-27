Продавцы опасных БАДов c наркотиком начали маскировать их под детские игрушки
Продавцы опасных БАДов для похудения с запрещенными веществами начали маскировать их под детские игрушки и конструкторы, чтобы обойти запреты. Об этом сообщают «Известия».
Ранее в ряде биологически активных добавок, продававшихся на маркетплейсах под видом зарубежных брендов, нашли сильнодействующее вещество сибутрамин, способное вызывать серьёзные нарушения психики и проблемы с сердцем.
После проверок Роспотребнадзора такие товары скрыли с онлайн-витрин, однако продавцы нашли новый способ: они создают фальшивые карточки с артикулами, которые ведут на безобидные товары. Например, на валики для ресниц или на детские конструкторы — в рекламных материалах показывают, что блистеры с капсулами помещаются прямо в коробку с игрушкой.
Артикулы распространяют через соцсети и различные Telegram-каналы, общая аудитория некоторых составляет свыше 70 тысяч человек. Там покупателям предоставляют инструкции о том, как скрыто заказать запрещенные препараты. В материале «Известий» подчеркивается, что незаконный оборот сибутрамина в целях сбыта может повлечь уголовную ответственность по статье 234 УК РФ.
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