Продавцы опасных БАДов c наркотиком начали маскировать их под детские игрушки

27 августа 2026, 04:41

Продавцы опасных БАДов с сибутрамином начали маскировать их под детские игрушки

Фото: iStock/Prostock-Studio

Продавцы опасных БАДов для похудения с запрещенными веществами начали маскировать их под детские игрушки и конструкторы, чтобы обойти запреты. Об этом сообщают «Известия».