Проклов день 4 мая: почему нельзя рассказывать сны и пить отвары из трав, народные приметы

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В народном календаре 4 мая отмечается Проклов день или день Прокла Земледельца. Наши предки считали этот день особенно благоприятным для работ на полях. Православные христиане почитают память священномученика Ианнуария, а также мучеников Прокула, Соссия, Фавста и диаконов Дисидерия, Евтихия и Акутиона. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Священномученик Ианнуарий и его сподвижники, мученики Прокул, Соссий, Фавст, Дисидерий, Евтихий и Акутион, погибли за свою веру в Христа около 305 года при императоре Диоклитиане.
Ианнуария арестовали и привели на суд к военачальнику Тимофею. За то, что Ианнуарий не отказался от христианства, его бросили в горячую печь. Но он остался невредим. Тогда Тимофея разозлило это чудо, и он приказал растянуть Ианнуария и бить его железными прутьями, пока не обнажились кости.
Рядом были два друга Ианнуария – диакон Фавст и чтец Дисидерий. Они плакали, глядя на его страдания. Язычники поняли, что они тоже христиане, и бросили всех троих в тюрьму в городе Путеола. Там уже сидели два других христианина – диаконы Сессий и Прокул, а также два обычных человека – Евтихий и Акутион.
На следующее утро всех мучеников вывели на арену, чтобы их растерзали дикие звери. Но звери не тронули их. Тимофей разозлился и сказал, что чудеса происходят из-за колдовства христиан. Внезапно он ослеп и стал просить о помощи. Ианнуарий помолился за него, и Тимофей снова прозрел. Но Тимофей не перестал злиться и приказал отрубить всем мученикам головы за городом.
Христиане из разных городов забрали тела мучеников, чтобы похоронить их. Каждый город взял себе одного, чтобы иметь своего заступника перед Богом. Жители Неаполя забрали тело Ианнуария. Вместе с телом они собрали его запекшуюся кровь. Когда эту кровь поставили рядом с телом Ианнуария в церкви Неаполя, она снова стала горячей, как свежая.
От мощей Ианнуария происходило много чудес. Например, когда Везувий начал извергаться, лава остановилась, не дойдя до города. А благочестивая женщина приложила икону Ианнуария к умершему сыну, и он ожил.
Священномученик Ианнуарий и его сподвижники почитаются как пример стойкости и верности христианской вере. Житие этих святых служит напоминанием о том, что вера в Бога может требовать жертв, но она также даёт силы и утешение в трудные времена.
Приметы дня
Фото: iStock/sedmak
- Соловей запел в голом лесу — к неурожаю плодов.
- Первый гром в Проклов день — к богатому урожаю хлеба.
- Если к началу мая хорошо подрос щавель, то зимой не будет сильных морозов.
- Весной муравей чистый и сытый — к богатому урожаю пшеницы.
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Что можно делать 4 мая
Фото: iStock/sedmak
На Прокла Земледельца наши предки начинали активно заниматься сельскохозяйственными работами. Готовили почву к посеву, а также сажали зерновые культуры и корнеплоды.
В народном календаре день памяти святого Прокла считается подходящим для поиска потерянных вещей и людей. Согласно поверьям, если обратиться за помощью к святому, поможет в поисках.
С давних пор Проклов день было принято отмечать шумным застольем. Считалось, что нечистая сила не терпит шума и покидает жилище.
Что нельзя делать в этот день
В день Прокла не рекомендуется употреблять травяные напитки, такие как отвары, настои и чаи. Существует поверье, что в этот день злые духи могут испортить травы, чтобы навредить людям.
О плохих снах в ночь на 4 мая принято молчать. У рассказавшего события сновидений они непременно сбудутся.
Не стоит оставлять открытую входную дверь. Существует поверье, что в день памяти Прокла через эту дверь могут проникнуть в жилище различные проблемы и несчастья.
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