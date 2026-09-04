Психотерапевт рассказала, о чем говорит привычка замечать опечатки

04 сентября 2026, 09:29

Психотерапевт Федькина: болезненная реакция на ошибки может указывать на тревожность

Фото: iStock / dikushin

Одни люди замечают опечатки почти мгновенно, другие могут несколько раз написать слово неправильно и не обратить на это внимания.





Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Федькина рассказала Life.ru, что такая разница связана с особенностями внимания, памяти, обучения и обработки информации.



При чтении и письме мозг одновременно распознает слова, удерживает языковые правила, контролирует последовательность букв и следит за смыслом текста. У человека, который много читает и хорошо знает язык, правильное написание знакомых слов со временем становится автоматическим. Однако для проверки собственного текста нужно переключить внимание с его создания на поиск ошибок.



В переписке человек может допустить опечатку даже при хорошем знании языка. На это влияют спешка, усталость и недостаток концентрации. При этом отношение к ошибкам тоже может многое сказать о человеке. Для одних грамотность становится привычкой, для других — способом поддерживать образ компетентного человека. Повышенное внимание к каждой букве иногда связано с перфекционизмом и тревожностью.

«Если человек спокойно исправляет ошибку и идет дальше — это обычная внимательность. Другая ситуация, когда одна опечатка вызывает сильную тревогу, стыд или ощущение, что человек выглядит глупо, а проверка текста превращается в многочасовой ритуал. Тогда мы уже можем говорить не столько о грамотности, сколько об особенностях характера человека: тревожности и перфекционизме», — отметила психотерапевт.

«Ключевое слово здесь — "внезапно". Если человек всегда писал с ошибками, это одна ситуация. Если привычные языковые навыки заметно изменились за короткое время, особенно вместе с нарушением речи, памяти, координации или слабостью, необходимо обратиться к врачу», — заключила Федькина.