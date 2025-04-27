Пудов день 28 апреля: зачем распахивать окна в доме и есть сладости, народные приметы

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В народном календаре 28 апреля отмечается Пудов день или Пуда Ветреника. Такое название день получил из-за сильных весенних ветров, начинающихся обычно в это в это время. Православные верующие вспоминают апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Святые апостолы Аристарх, Пуд и Трофим были из числа 70 апостолов, которых Господь Иисус Христос послал перед Собою с Евангельским благовестием. Они внесли значительный вклад в распространение христианской веры.
Святой апостол Аристарх был сподвижником святого апостола Павла. Он стал епископом сирийского города Апамеи. Имя Аристарха неоднократно упоминается в книге Деяний святых апостолов и в Посланиях апостола Павла. Аристарх разделял с апостолом Павлом его апостольские труды и помогал в распространении христианского учения.
Святой апостол Пуд упоминается во 2-м Послании апостола Павла к Тимофею. Он занимал высокое положение члена римского Сената. В своём доме святой принимал первоверховных апостолов и собирал верующих христиан. Дом Пуда был обращён в церковь, получившую название «Пастырской». В ней, по преданию, священнодействовал сам святой апостол Пётр.
Пуд внёс значительный вклад в распространение христианской веры, используя своё положение и влияние в римском обществе. Его дом стал местом встречи для христиан, что способствовало укреплению общины и распространению веры.
Святой апостол Трофим происходил из города Едессы. Имя его упоминается в Книге Деяний святых апостолов и во 2-м Послании апостола Павла к Тимофею. Он был учеником и спутником святого апостола Павла, разделяя с ним все скорби и гонения.
Все трое апостолов приняли мученическую кончину в Риме при императоре Нероне, одновременно со святым апостолом Павлом. Их жизнь и мученическая смерть стали примером стойкости и верности христианской вере.
Святые апостолы Аристарх, Пуд и Трофим — яркие представители ранней христианской церкви, которые внесли значительный вклад в её становление и распространение. Их имена навсегда останутся в памяти христиан как символы верности и преданности вере.
Приметы дня
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- Ветер сильный и резкий — к переменчивому лету.
- Если льёт дождь в Пудов день, то заморозков не будет до конца весны.
- В оврагах земля ещё замёрзшая — можно не надеяться на хороший урожай.
- Ольха зацвела — пришло время сеять гречку.
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Что можно делать 28 апреля
Посетить храм и вознести молитву святым. Православные верующие обращаются к апостолам из числа семидесяти — Аристарху, Пуду и Трофиму — с молитвами о спасении души, о поддержке и руководстве на верном пути, а также об избавлении от душевных и физических страданий.
В день Пуда рекомендуется употреблять как можно больше сладких продуктов, особенно мёда. Это сулит благополучие и изобилие.
28 апреля считался хорошим днем для сбора почек рябины и калины, если они еще не распустились. Народные целители считали отвары из трав, собранных в этот день, особенно целебными.
Что нельзя делать в этот день
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Ругаться или говорить дурные слова — ветер может «разнести» по свету, и плохое вернется к говорившему.
По поверьям, нельзя было держать окна закрытыми. В день Пуда Ветреника дом нужно было обязательно проветривать, чтобы ветер принес благополучие и удачу.
Нельзя также здороваться и прощаться на пороге, иначе все планы нарушатся.
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