Стало известно о возможной связи задержанных в московской бане нелегалов с радикалами

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МИД России заявил о возможной связи задержанных в московском банном комплексе иностранцев с радикальными группировками. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на комментарий ведомства.
Во время плановой проверки 10 апреля в комплексе «Бодрость» и других объектах правоохранители выявили 59 иностранцев, из которых 25 находились в РФ нелегально.
В МИД подчеркнули, что рейды направлены на обеспечение безопасности, а не против граждан конкретных стран. Ведомство также отвергло обвинения в чрезмерном применении силы, указав, что задержанные оказали сопротивление.
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«По итогам мероприятия выяснилось, что почти половина иностранцев находились в нашей стране незаконно. (...) Налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству», — указали в ведомстве.
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В МИД подчеркнули, что рейды направлены на обеспечение безопасности, а не против граждан конкретных стран. Ведомство также отвергло обвинения в чрезмерном применении силы, указав, что задержанные оказали сопротивление.
«Работники наших силовых ведомств действовали в рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством», — добавили в министерстве.После инцидента Киргизия вызвала российского посла в Бишкеке Сергея Вакунова с просьбой предоставления информации о задержаниях.
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Мария Моисеева