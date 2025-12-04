Путин пошутил о пятичасовой встрече с Уиткоффом и зятем Трампа
Президент России Владимир Путин пошутил по поводу продолжительности своей встречи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Своим мнением Путин поделился в интервью телеканалу India Today.
Напомним, что встреча представителей Соединенных Штатов с российским лидером состоялась 2 декабря в Кремле. Перед официальными переговорами они пообедали в ресторане в сопровождении главы РФПИ Кирилла Дмитриева, после чего состоялась прогулка по Красной площади.
Путин беседовал с Уиткоффом и Кушнером около пяти часов. Президент РФ шутливо отметил, что столь длительные обсуждения были необходимы, хотя даже «надоели» ему за такое время.
На удивленный вопрос журналистов «Пять часов! Уиткофф и Кушнер?» российский лидер ответил утвердительно и подчеркнул «дисбаланс» сторон.
«Да. А я один. Представляете, безобразие какое?», — заявил он.Ранее Путин заявил, что не хочет возвращения России в формат «Большой восьмерки» (G8).