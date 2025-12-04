Путин пошутил о пятичасовой встрече с Уиткоффом и зятем Трампа

04 декабря 2025, 23:23

Путин пошутил о продолжительности встречи с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пошутил по поводу продолжительности своей встречи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Своим мнением Путин поделился в интервью телеканалу India Today.





Напомним, что встреча представителей Соединенных Штатов с российским лидером состоялась 2 декабря в Кремле. Перед официальными переговорами они пообедали в ресторане в сопровождении главы РФПИ Кирилла Дмитриева, после чего состоялась прогулка по Красной площади.





«Да. А я один. Представляете, безобразие какое?», — заявил он.