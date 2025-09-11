«Радиостанция Судного дня» передала новый сигнал на фоне инцидента с БПЛА в Польше
Загадочная военная радиостанция УВБ-76 («Жужжалка»), она же «Радиостанции Судного дня», передала в эфир новый сигнал на фоне сообщений об обнаружении БПЛА в Польше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на логи станции.
УВБ-76, работающая с 1976 года, стала известна в среде радиолюбителей как «Жужжалка» из-за характерного фонового звука. Обычно в ее эфире слышен лишь шум и «жужжание». Закодированные передачи станции часто связывают с глобальными событиями.
В Польше обнаружили обломки 16 дронов
Примечательно, что 10 сентября в 16:40 по московскому времени в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «Ихтиоз».
Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил о сбитии «представлявших опасность» якобы российских дронов. РФ указала, что он не предоставил доказательств происхождения беспилотников.
Вчера президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и обсудил инцидент с дронами на территории Польши.