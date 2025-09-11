«Радиостанция Судного дня» передала новый сигнал на фоне инцидента с БПЛА в Польше

11 сентября 2025, 01:42

Фото: iStock/DutchScenery

Загадочная военная радиостанция УВБ-76 («Жужжалка»), она же «Радиостанции Судного дня», передала в эфир новый сигнал на фоне сообщений об обнаружении БПЛА в Польше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на логи станции.





УВБ-76, работающая с 1976 года, стала известна в среде радиолюбителей как «Жужжалка» из-за характерного фонового звука. Обычно в ее эфире слышен лишь шум и «жужжание». Закодированные передачи станции часто связывают с глобальными событиями.



