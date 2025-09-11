«Хронические недуги и проблемы с памятью»: Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца, которого «чуть не похоронили»

11 сентября 2025, 00:41

Сын Бари Алибасова рассказал об улучшении состояния продюсера, несмотря на недуги

Бари Алибасов (Фото: Instagram* @alibasov_nana)

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова прокомментировал слухи о тяжелом состоянии здоровья своего отца. В беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН) он также раскрыл, как создатель группы «На-На» реагирует на «новости о своих похоронах».





Алибасов-младший выразил недовольство безответственностью некоторых СМИ. Он возмущен, что они распространили ложную информацию о смерти его отца. Однако сам продюсер реагирует на такие «новости» спокойнее — привык, научился смотреть на ситуацию с юмором.





«Он каждый раз спрашивает, какую новую болячку журналисты ему придумали или от чего он умер на этот раз», — признался Бари.

«Сказывается все-таки пережитый им инсульт, некоторые хронические недуги, бывают проблемы с памятью. Но сейчас папе гораздо лучше», — объяснил Общественной Службе Новостей сын артиста.