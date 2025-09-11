«Хронические недуги и проблемы с памятью»: Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца, которого «чуть не похоронили»
Сын Бари Алибасова рассказал об улучшении состояния продюсера, несмотря на недуги
Сын музыкального продюсера Бари Алибасова прокомментировал слухи о тяжелом состоянии здоровья своего отца. В беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН) он также раскрыл, как создатель группы «На-На» реагирует на «новости о своих похоронах».
Алибасов-младший выразил недовольство безответственностью некоторых СМИ. Он возмущен, что они распространили ложную информацию о смерти его отца. Однако сам продюсер реагирует на такие «новости» спокойнее — привык, научился смотреть на ситуацию с юмором.
«Он каждый раз спрашивает, какую новую болячку журналисты ему придумали или от чего он умер на этот раз», — признался Бари.
По словам сына продюсера, в настоящее время Алибасов-старший находится дома под наблюдением любящей супруги Елены. Она пообещала сразу связаться с семьей, если заметит, что мужу вновь стало плохо.
«Сказывается все-таки пережитый им инсульт, некоторые хронические недуги, бывают проблемы с памятью. Но сейчас папе гораздо лучше», — объяснил Общественной Службе Новостей сын артиста.Ранее жена Бари Алибасова также опровергла сообщения о резком ухудшении его здоровья. Она заявила, что артист полностью погружен в работу и чувствует себя прекрасно.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская