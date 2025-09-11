Достижения.рф

«Хронические недуги и проблемы с памятью»: Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца, которого «чуть не похоронили»

Сын Бари Алибасова рассказал об улучшении состояния продюсера, несмотря на недуги
Бари Алибасов (Фото: Instagram* @alibasov_nana)

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова прокомментировал слухи о тяжелом состоянии здоровья своего отца. В беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН) он также раскрыл, как создатель группы «На-На» реагирует на «новости о своих похоронах».



Алибасов-младший выразил недовольство безответственностью некоторых СМИ. Он возмущен, что они распространили ложную информацию о смерти его отца. Однако сам продюсер реагирует на такие «новости» спокойнее — привык, научился смотреть на ситуацию с юмором.

«Он каждый раз спрашивает, какую новую болячку журналисты ему придумали или от чего он умер на этот раз», — признался Бари.

По словам сына продюсера, в настоящее время Алибасов-старший находится дома под наблюдением любящей супруги Елены. Она пообещала сразу связаться с семьей, если заметит, что мужу вновь стало плохо.

«Сказывается все-таки пережитый им инсульт, некоторые хронические недуги, бывают проблемы с памятью. Но сейчас папе гораздо лучше», — объяснил Общественной Службе Новостей сын артиста.
Ранее жена Бари Алибасова также опровергла сообщения о резком ухудшении его здоровья. Она заявила, что артист полностью погружен в работу и чувствует себя прекрасно.

