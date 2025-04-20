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Родионов день 21 апреля: зачем утром пить воду и почему нельзя давать деньги в долг, народные приметы

Фото: iStock/jojoo64

Фото: iStock/jojoo64

В народном календаре 21 апреля известен как день Родиона-ледолома или Родиона — ревучих вод. В это время начинается активное таяние снега, а реки освобождаются ото льда, издавая громкий шум.
Православные верующие почитают священномученика Родиона (Иродиона) Патрасского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Lester120

Святой Иродион Патарский, священномученик, был связан родственными узами со святым апостолом Павлом и сопровождал его во многих странствиях. Когда христианство начало распространяться на Балканах, святые апостолы Пётр и Павел назначили святого Родиона епископом города Патры.

Апостол Иродион, который страстно проповедовал Слово Божие, обратил в христианство множество греков-язычников и иудеев. Идолопоклонники и иудеи, разгневанные его проповедью, объединились и напали на святого Иродиона. Они били его палками и забрасывали камнями. Один из нападавших ударил апостола ножом, и тот упал. Но когда убийцы скрылись, Господь воскресил его, и апостол остался невредим.

После этого события апостол Иродион покинул епископский престол в Патрах и ещё много лет странствовал с апостолом Петром. Когда святой апостол Пётр был распят, вместе с ним были казнены апостолы Родион и Олимп.

Приметы дня


  • Много облаков на Родиона — к переменчивой погоде в мае.
  • Гром в этот день — урожай будет богатым, но лето дождливым.
  • Заморозки на 21 апреля — к позднему и холодному лету.
  • Лягушки вышли из спячки — пора готовить землю под посадки.

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Что можно делать 21 апреля


Фото: iStock/AnatolEr

У наших предков в Радионов день существовал значимый обычай, связанный с выпечкой хлеба. С раннего утра хозяева принимались за приготовление хлеба, который затем посыпали солью и ели во время завтрака. Этот ритуал, по мнению наших дедов, защищал от злых духов и привлекал удачу к человеку.

До завтрака рекомендуется выпить стакан колодезной воды, прося ее подарить здоровье и долголетие: вода сегодня обладает целебными свойствами, может исцелить самые тяжелые недуги.

В ночь с 20 на 21 апреля важно запомнить сны. Они могут сбыться в ближайшую неделю.

Что нельзя делать в этот день


Нельзя одалживать кому-либо деньги в день Родиона, так как это по приметам приведет к бедности как для одолжившего, так и для заемщика.

После утреннего умывания проточной водой не следует вытирать лицо. Оно должно высохнуть естественным образом. В противном случае, нарушившего запрет в будущем ожидает горькое разочарование.

Не стоит назначать на 21 апреля важные мероприятия, поскольку они не только не увенчаются успехом, но и могут обернуться значительными материальными убытками.

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#радио 1
#история
#запрет
#приметы
#статьи
Умерла актриса из фильма «Собака на сене» Елизавета Зима
20 апреля 2025, 16:42

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Заслуженная артистка России Елизавета Зима умерла на 80-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте Смоленского государственного академического драматического театра имени Грибоедова.
«Ушла из жизни легенда смоленской сцены Елизавета Корнеевна Зима. <...> Для всех нас это огромная потеря, ведь Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней», — отмечалось в сообщении.

Елизавета Зима появилась на свет в 1945 году в Ленинграде. Она была студенткой музыкального училища при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. После выпуска Зима трудилась в театрах Ижевска, Тамбова, Тулы и Советска. Она стала актрисой Смоленского драматического театра в 1991 году. В 1997-м Елизавете присвоили звание заслуженной артистки России.

Ранее скончался директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов.

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Росгвардейцы обеспечили безопасность во время прибытия Благодатного огня в Москву
20 апреля 2025, 09:01

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Накануне Пасхи во время прибытия Благодатного огня в Москву сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии совместно с коллегами из МВД России обеспечили общественную безопасность, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу Москве.
Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь специальным рейсом из Иерусалима в международный аэропорт «Внуково» — там его встретили представители епархий РПЦ. Для его транспортировки с борта самолета до кортежа организовали «коридор безопасности».

Потом Благодатный огонь доставили к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и передали в 15 других храмов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве, где традиционно отмечает главный православный праздник.

Вместе с российским лидером на службе также находился мэр Москвы Сергей Собянин.

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#росгвардия
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#аэропорт внуково
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В РФ призвали ограничить продажу чая с коноплей
Депутат Иванов: нужно четко определить правовые рамки продажи чая с коноплей
20 апреля 2025, 09:00

Фото: iStock/ Diy13

В РФ предложили ограничить свободную продажу конопляного чая в магазинах и на онлайн-платформах, сообщило издание «Lenta.ru» со ссылкой на депутата Брянской областной думы Михаила Иванова.
Депутат выразил обеспокоенность по поводу того, что чай с коноплей, который свободно продается как в обычных магазинах, так и на популярных маркетплейсах, становится все более доступным.

«Меня особенно тревожит описание этого продукта, позиционирующее его как средство для релаксации и снятия стресса после рабочего дня, способствующее улучшению настроения», — выразил свое мнение Иванов.

По мнению депутата, такая реклама может ввести в заблуждение потребителей, особенно молодежь, и сформировать ложное представления о безопасности употребления конопли, даже в форме чая.

Иванов подчеркнул, что нужно четко определить правовые рамки продажи чая с коноплей.

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#депутат
#конопля
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Бывшей жене Бондарчука придется платить двойной штраф
Актрисе Паулине Андреевой грозит двойной штраф за неуплату другого взыскания
20 апреля 2025, 07:38

Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Московский суд четыре раза предпринимал попытки привлечь актрису Паулину Андрееву к административной ответственности за неуплату штрафа в срок, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на инстанцию.
«Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — обратили внимание в суде.

Исходя из данных в картотеке, с начала 2025 года в суд поступали четыре раза административные протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ о неуплате штрафа в срок, все они были возвращены должностному лицу. В агентстве подчеркнули, что это может быть связано с найденными нарушениями при составлении административных материалов.


Суд может оштрафовать бывшую жену Бондарчука в двукратном размере суммы ранее неуплаченного денежного взыскания.

Ранее сообщалось, что скончался директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов.

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#штраф
#суд
#актриса
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Кинолог пояснил, почему собакам нельзя запрещать много лаять и нюхать
Кинолог Голубев: собакам нужно лаять, нюхать и вымещать энергию из-за инстинктов
20 апреля 2025, 07:03

Фото: iStock/SeventyFour

Многие владельцы собак, особенно новички, не готовы к естественным особенностям поведения питомцев, которые не следует подавлять и контролировать. Об этом РИА Новости сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
По его словам, попытки изменить инстинкты животных, такие как лай, обнюхивание объектов или копание, противоречат их природе. Лай, например, является для собак способом коммуникации и выражения эмоций, а обнюхивание помогает им ориентироваться в окружающем мире.

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«Приобретая собаку, вы получаете нового члена семьи со своими повадками. Желание изменить некоторые из них означает борьбу с инстинктами животного. (...) Конечно, важно следить за безопасностью питомца и аккуратно ограничивать его контакт с мусорными баками или опасными веществами. Однако полностью запрещать собаке изучать и оставлять запахи нельзя», — подчеркнул Голубев.
Голубев подчеркнул, что задача хозяина — адаптировать свой образ жизни под потребности питомца, а не наоборот.

Президент РКФ также отметил важность социализации и физической активности. Лишение собаки общения с сородичами может привести к агрессии или неуверенности, а недостаток движения — к разрушительному поведению.

Для активных пород, щенков и молодых собак он рекомендовал увеличить время прогулок и обеспечить безопасные зоны для выплеска энергии.

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