Родионов день 21 апреля: зачем утром пить воду и почему нельзя давать деньги в долг, народные приметы

Фото: iStock/jojoo64
В народном календаре 21 апреля известен как день Родиона-ледолома или Родиона — ревучих вод. В это время начинается активное таяние снега, а реки освобождаются ото льда, издавая громкий шум.
Православные верующие почитают священномученика Родиона (Иродиона) Патрасского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Lester120
Святой Иродион Патарский, священномученик, был связан родственными узами со святым апостолом Павлом и сопровождал его во многих странствиях. Когда христианство начало распространяться на Балканах, святые апостолы Пётр и Павел назначили святого Родиона епископом города Патры.
Апостол Иродион, который страстно проповедовал Слово Божие, обратил в христианство множество греков-язычников и иудеев. Идолопоклонники и иудеи, разгневанные его проповедью, объединились и напали на святого Иродиона. Они били его палками и забрасывали камнями. Один из нападавших ударил апостола ножом, и тот упал. Но когда убийцы скрылись, Господь воскресил его, и апостол остался невредим.
После этого события апостол Иродион покинул епископский престол в Патрах и ещё много лет странствовал с апостолом Петром. Когда святой апостол Пётр был распят, вместе с ним были казнены апостолы Родион и Олимп.
Фото: iStock/AnatolEr
У наших предков в Радионов день существовал значимый обычай, связанный с выпечкой хлеба. С раннего утра хозяева принимались за приготовление хлеба, который затем посыпали солью и ели во время завтрака. Этот ритуал, по мнению наших дедов, защищал от злых духов и привлекал удачу к человеку.
До завтрака рекомендуется выпить стакан колодезной воды, прося ее подарить здоровье и долголетие: вода сегодня обладает целебными свойствами, может исцелить самые тяжелые недуги.
В ночь с 20 на 21 апреля важно запомнить сны. Они могут сбыться в ближайшую неделю.
Что нельзя делать в этот день
Нельзя одалживать кому-либо деньги в день Родиона, так как это по приметам приведет к бедности как для одолжившего, так и для заемщика.
После утреннего умывания проточной водой не следует вытирать лицо. Оно должно высохнуть естественным образом. В противном случае, нарушившего запрет в будущем ожидает горькое разочарование.
Не стоит назначать на 21 апреля важные мероприятия, поскольку они не только не увенчаются успехом, но и могут обернуться значительными материальными убытками.
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История праздника
Фото: iStock/Lester120
Святой Иродион Патарский, священномученик, был связан родственными узами со святым апостолом Павлом и сопровождал его во многих странствиях. Когда христианство начало распространяться на Балканах, святые апостолы Пётр и Павел назначили святого Родиона епископом города Патры.
Апостол Иродион, который страстно проповедовал Слово Божие, обратил в христианство множество греков-язычников и иудеев. Идолопоклонники и иудеи, разгневанные его проповедью, объединились и напали на святого Иродиона. Они били его палками и забрасывали камнями. Один из нападавших ударил апостола ножом, и тот упал. Но когда убийцы скрылись, Господь воскресил его, и апостол остался невредим.
После этого события апостол Иродион покинул епископский престол в Патрах и ещё много лет странствовал с апостолом Петром. Когда святой апостол Пётр был распят, вместе с ним были казнены апостолы Родион и Олимп.
Приметы дня
- Много облаков на Родиона — к переменчивой погоде в мае.
- Гром в этот день — урожай будет богатым, но лето дождливым.
- Заморозки на 21 апреля — к позднему и холодному лету.
- Лягушки вышли из спячки — пора готовить землю под посадки.
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Что можно делать 21 апреля
Фото: iStock/AnatolEr
У наших предков в Радионов день существовал значимый обычай, связанный с выпечкой хлеба. С раннего утра хозяева принимались за приготовление хлеба, который затем посыпали солью и ели во время завтрака. Этот ритуал, по мнению наших дедов, защищал от злых духов и привлекал удачу к человеку.
До завтрака рекомендуется выпить стакан колодезной воды, прося ее подарить здоровье и долголетие: вода сегодня обладает целебными свойствами, может исцелить самые тяжелые недуги.
В ночь с 20 на 21 апреля важно запомнить сны. Они могут сбыться в ближайшую неделю.
Что нельзя делать в этот день
Нельзя одалживать кому-либо деньги в день Родиона, так как это по приметам приведет к бедности как для одолжившего, так и для заемщика.
После утреннего умывания проточной водой не следует вытирать лицо. Оно должно высохнуть естественным образом. В противном случае, нарушившего запрет в будущем ожидает горькое разочарование.
Не стоит назначать на 21 апреля важные мероприятия, поскольку они не только не увенчаются успехом, но и могут обернуться значительными материальными убытками.
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Елена Генералова