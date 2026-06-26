Роскачество назвало признаки опасных абрикосов
Эксперты Роскачества предупредили, что абрикосы с трещинами, проколами и другими повреждениями на кожице лучше не покупать. Через такие дефекты внутрь плода легко проникают бактерии, микробы и плесень, а это повышает риск для здоровья. Об этом пишет РИА Новости.
Специалисты советуют внимательно смотреть и на внешний вид фрукта. Сморщенная поверхность говорит о долгом хранении и потере влаги. Слишком мягкие плоды, как правило, уже перезрели, а чересчур твердые, наоборот, не успели созреть. От покупки стоит отказаться и в том случае, если на абрикосах есть вмятины, потемнения или зеленые пятна. Темные участки нередко указывают на начало порчи, а зеленоватый оттенок может означать, что фрукт сорвали слишком рано. Такой плод уже не наберет нужный вкус и аромат.
В Роскачестве добавили, что при выборе важно учитывать сорт. У одних абрикосов мякоть имеет насыщенный желтый цвет, у других — светло-желтый, и это считается нормой.
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