Роскачество назвало признаки опасных абрикосов

26 июня 2026, 07:10

В Роскачестве предупредили об опасности абрикосов с повреждениями кожицы

Фото: iStock/Arina_Bogachyova

Эксперты Роскачества предупредили, что абрикосы с трещинами, проколами и другими повреждениями на кожице лучше не покупать. Через такие дефекты внутрь плода легко проникают бактерии, микробы и плесень, а это повышает риск для здоровья. Об этом пишет РИА Новости.