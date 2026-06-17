Россиян предупредили о новой уловке мошенников при поиске жертв
Депутат Немкин: мошенники ищут жертв с помощью «молчаливых звонков»
Частые звонки с молчанием могут быть частью подготовки мошеннических схем. Об этом предупредил депутат Государственной Думы Антон Немкин.
В разговоре с Общественной Службой Новостей парламентарий отметил, что подобные вызовы проводятся для проверки активности телефонного номера. Кроме того, так мошенники формируют базу данных своих потенциальных жертв.
«Злоумышленники проверяют, отвечает ли человек на вызовы с незнакомых номеров, активен ли номер и насколько быстро абонент берет трубку. После такой проверки человеку могут поступить уже целевые звонки с использованием методов социальной инженерии», — пояснил Немкин.
После «молчаливых звонков» злоумышленники связываются с человеком, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, операторами связи или операторами портала «Госуслуги». Далее они пытаются получить персональные данные или убеждают перевести деньги на подконтрольные счета, заключил депутат.
В свою очередь главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков рассказал RT, что на сайтах знакомств мошенники часто представляются иностранцами, а далее выманивают у своих жертв личные и банковские данные, используя романтический интерес.
«После установления доверия они создают легенду о скорой встрече, оформлении приглашения, визы, авиабилетов, пересылке подарка или переводе денег. Под этими предлогами злоумышленники выманивают у жертвы фотографии документов, адрес, данные карты, CVV/CVC-код и одноразовые коды подтверждения», — предупредил эксперт.
Кроме того, жертву могут вовлечь в незаконные финансовые операции, используя ее в качестве посредника для получения денег и дальнейшей их отправки.