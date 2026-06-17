Россиян предупредили о новой уловке мошенников при поиске жертв

17 июня 2026, 15:06

Депутат Немкин: мошенники ищут жертв с помощью «молчаливых звонков»

Фото: iStock/NanoStockk

Частые звонки с молчанием могут быть частью подготовки мошеннических схем. Об этом предупредил депутат Государственной Думы Антон Немкин.





В разговоре с Общественной Службой Новостей парламентарий отметил, что подобные вызовы проводятся для проверки активности телефонного номера. Кроме того, так мошенники формируют базу данных своих потенциальных жертв.





«Злоумышленники проверяют, отвечает ли человек на вызовы с незнакомых номеров, активен ли номер и насколько быстро абонент берет трубку. После такой проверки человеку могут поступить уже целевые звонки с использованием методов социальной инженерии», — пояснил Немкин.

«После установления доверия они создают легенду о скорой встрече, оформлении приглашения, визы, авиабилетов, пересылке подарка или переводе денег. Под этими предлогами злоумышленники выманивают у жертвы фотографии документов, адрес, данные карты, CVV/CVC-код и одноразовые коды подтверждения», — предупредил эксперт.