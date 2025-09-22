Достижения.рф

Россияне смогут использовать QR-код вместо паспорта

Фото: istockphoto/nensuria

Вскоре в магазинах, кинотеатрах и музеях можно будет подтверждать личность при помощи QR‑кода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минцифры.



Граждане смогут предъявлять код из сервиса «Госдоки» в приложении «Госуслуги» наряду с паспортом. Использование будет добровольным.

На первом этапе код планируют применять при проходе на мероприятия с возрастными ограничениями и при покупке товаров 18+, а в дальнейшем — расширить сферу, в том числе для организаций финансового рынка и многофункциональных центров.

Никита Кротов

