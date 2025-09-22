Россияне смогут использовать QR-код вместо паспорта

22 сентября 2025, 21:48

Минцифры сделало возможным предъявление QR-кода вместо паспорта

Фото: istockphoto/nensuria

Вскоре в магазинах, кинотеатрах и музеях можно будет подтверждать личность при помощи QR‑кода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минцифры.