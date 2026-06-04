Американская журналистка ужаснулась: её коллеги понятия не имеют, как платить за еду в России

04 июня 2026, 04:27

Журналистка Оуэнс высмеяла вопрос репортёра Daily Mail о том, как оплатить еду в РФ

Кэндис Оуэнс (Фото: кадр видео Instagram* @realcandaceowens)

Американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс выразила недоумение по поводу того, насколько её западные коллеги не понимают реалий жизни в России. Своим мнением она поделилась в соцсети X.





Поводом для комментария блогера стал вопрос репортёра издания Daily Mail, который очень серьёзно спросил Оуэнс, как ей удаётся покупать продукты и питаться в России, если американские кредитные карты в этой стране не работают. Журналистка отметила, что на Западе некоторые люди просто не представляют себе жизнь за пределами финансовой системы AmEx.





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«Потому что я просто не могу себе представить, как они проводят операции без AmEx», — саркастично добавила блогер.