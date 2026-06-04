Американская журналистка ужаснулась: её коллеги понятия не имеют, как платить за еду в России
Журналистка Оуэнс высмеяла вопрос репортёра Daily Mail о том, как оплатить еду в РФ
Американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс выразила недоумение по поводу того, насколько её западные коллеги не понимают реалий жизни в России. Своим мнением она поделилась в соцсети X.
Поводом для комментария блогера стал вопрос репортёра издания Daily Mail, который очень серьёзно спросил Оуэнс, как ей удаётся покупать продукты и питаться в России, если американские кредитные карты в этой стране не работают. Журналистка отметила, что на Западе некоторые люди просто не представляют себе жизнь за пределами финансовой системы AmEx.
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Она также напомнила, что недавно американские делегации, включая зятя бывшего президента США Джареда Кушнера и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, приезжали в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Оуэнс с иронией задалась вопросом, кто же оплачивал их гостиницы и питание.
«Потому что я просто не могу себе представить, как они проводят операции без AmEx», — саркастично добавила блогер.Оуэнс является представительницей консервативных кругов США. Несколько дней назад она прибыла в РФ и планирует участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Журналистка нередко восхищалась Москвой, указывая на попытку представить путешествия в Россию чем-то криминальным.