В Берлине свыше 50 человек пострадали в стычках фанатов с полицией перед матчем

18 января 2026, 01:38

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Массовые беспорядки с десятками пострадавших произошли в Берлине. Столкновения фанатов с полицией случились у Олимпийского стадиона перед футбольным матчем второй Бундеслиги между «Гертой» и «Шальке 04». Об этом сообщила полиция столицы ФРГ в своём аккаунте соцсети X.