В Берлине свыше 50 человек пострадали в стычках фанатов с полицией перед матчем
Массовые беспорядки с десятками пострадавших произошли в Берлине. Столкновения фанатов с полицией случились у Олимпийского стадиона перед футбольным матчем второй Бундеслиги между «Гертой» и «Шальке 04». Об этом сообщила полиция столицы ФРГ в своём аккаунте соцсети X.
Уточняется, что ещё до начала матча отдельные группы болельщиков атаковали сотрудников полиции. В стражей порядка летели различные предметы, включая элементы стадионного ограждения.
Для подавления агрессии полицейским пришлось применить слезоточивый газ.
В результате инцидента пострадали 21 сотрудник полиции и 31 болельщик. Правоохранители также задержали несколько человек.
Ранее сообщалось, что в результате лобового столкновения двух автомобилей в Дагестане погибли два человека. Одной из жертв оказался трёхлетний ребёнок. К аварии, вероятно, привели плохие погодные условия и несоблюдения скоростного режима.
Читайте также: