Россиянам объяснили принцип действия мошеннической схемы обратного перевода

27 апреля 2026, 13:35

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков сообщил: основная цель мошеннической схемы обратного перевода — заставить человека перевести деньги на «безопасный счёт». Он добавил, что злоумышленники могут писать людям, представляясь сотрудниками украинских спецслужб.





В беседе с RT киберэксперт сообщил: аферисты могут заявить, что гражданин якобы перевёл деньги ВСУ, после чего мошенники начинают шантажировать жертву. В состоянии страха злоумышленники заставляют человека выполнять поручения, передавать деньги или переводить средства через свои карты.

«Главное — не трогать эти деньги и не возвращать их «вручную» по реквизитам, которые пришлют в сообщении. Сначала надо проверить в официальном приложении банка, действительно ли деньги поступили. Затем нужно связаться с банком только через официальный номер, чат в приложении или отделение и сообщить, что поступил неизвестный перевод, распоряжаться (средствами — прим. ред.) вы не намерены и хотите оформить возврат законным способом», — заключил специалист.