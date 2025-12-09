В Армавире четыре человека пострадали из-за пожара в жилом пятиэтажном доме
В кубанском городе Армавире произошел сильный пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента пострадали четыре человека, включая троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар вспыхнул вечером 8 декабря в одной из квартир на улице Маркова. Огонь повредил мебель и вещи на площади около 30 квадратных метров.
Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.
«Пожар был оперативно ликвидирован. Пожарными эвакуировано 20 человек, спасено 15 жителей дома. К сожалению, пострадали четыре человека, в том числе трое детей», — говорится в публикации.Все пострадавшие получили отравление продуктами горения, им уже оказана медицинская помощь.
