В Армавире четыре человека пострадали из-за пожара в жилом пятиэтажном доме

09 декабря 2025, 00:51

Фото: iStock/Distortion Media

В кубанском городе Армавире произошел сильный пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента пострадали четыре человека, включая троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.





Пожар вспыхнул вечером 8 декабря в одной из квартир на улице Маркова. Огонь повредил мебель и вещи на площади около 30 квадратных метров.



Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.





«Пожар был оперативно ликвидирован. Пожарными эвакуировано 20 человек, спасено 15 жителей дома. К сожалению, пострадали четыре человека, в том числе трое детей», — говорится в публикации.