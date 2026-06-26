Россиянка закрыла собой ребёнка и чудом уцелела при землетрясении в Венесуэле
Россиянка рассказала, как потеряла дом, но спасла сына при землетрясении в Венесуэле
Венесуэльское землетрясение едва не унесло жизнь россиянки и её сына. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на пережившую инцидент гражданку РФ.
Пострадавшая Ольга Павлова находилась вместе с ребёнком на девятом этаже дома в Ла-Гуайре, когда начались толчки. Пока женщина пыталась разбудить мальчика и вывести его из здания, на семью рухнула стена. Мать закрыла сына собой — они находились буквально в двух сантиметрах от гибели.
«Я поняла, что если мы останемся, то будем под завалами. И в этот момент я просто понимаю, что нужно двигаться в сторону основной двери, выхода», — призналась Ольга.Пробираясь сквозь кирпичи и обломки, семья сумела найти узкий проход и выбраться на улицу. Из-под других упавших построек раздавались крики людей.
От пережитого потрясения россиянка потеряла сознание прямо в руках подбежавших соседей. Наутро она увидела, что дом полностью разрушен. Но для неё это — не самая страшная трагедия, ведь важнее всего, что они с сыном спаслись.