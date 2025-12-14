Самый дорогой в мире препарат за $2 миллиона не помог мальчику с СМА из Петербурга

14 декабря 2025, 03:22

Фото: iStock/AgFang

Самый дорогой в мире лекарственный препарат «Золгенсма» за два миллиона долларов не помог шестилетнему Матвею Куликовскому из Санкт-Петербурга. Мальчик страдает от спинальной мышечной атрофии (СМА), объясняет издание «Фонтанка».





Деньги на дорогостоящее лекарство Матвею собирали всем миром в 2021 году. Активное участие в сборе средств принимал 12-летний брат больного мальчика Артём, который в костюме медвежонка раздавал листовки в центре города.



После введения препарата у ребенка сначала наблюдался небольшой прогресс, но затем его состояние резко ухудшилось.



